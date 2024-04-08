В Украине растет спрос на подержанные авто

В течение марта 2024 года украинский автопарк пополнили более 21 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы — по сравнению с мартом 2023 года регистрации таких авто увеличились почти в полтора раза. Об этом сообщает профильная ассоциация «Укравтопром».

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Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%.

Далее следуют: дизельные — 25%, электромобили — 16%, авто с ГБО — 6%, гибриды — 5%.

При этом лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в марте стал Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей луны вошли:

Volkswagen Golf — 1146 ед.;

Renault Megane — 969 ед.;

Skoda Octavia — 763 ед.;

Volkswagen Passat — 653 ед.;

Nissan Leaf — 546 ед.;

Volkswagen Tiguan — 544 ед.;

Nissan Rogue — 523 ед.;

Audi Q5 — 477 ед.;

Tesla Model 3 — 456 ед.;

Audi A4 — 401 ед.

При этом средний возраст подержанных машин, перешедших в марте на украинские номера, составляет 9,4 года.

«Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. подержанных легковушек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — говорится в сообщении.