Укрзализныця планирует запустить «семейные вагоны»

Укрзализныця совместно с UNICEF планирует реализовать проект «семейных вагонов» на внутренних пассажирских перевозках. Об этом заявил глава правления У З Евгений Лященко на брифинге в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Семейные вагоны» будут минимум на трех внутренних маршрутах, это шесть вагонов. Возможно, таких вагонов будет больше", — сказал Лященко.

По его словам, проект будет реализован до конца года.

Глава Укрзализныци также уточнил, что концепцию проекта разработала Укрзализныця из UNICEF, который профинансирует переоборудование вагонов.

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Напомним

С 30 июня 2023 года в поездах Укрзализныци появились «женские купе». Посадка в «женские купе» разрешена только женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.