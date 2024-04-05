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5 апреля 2024, 9:29 Читати українською

Укрзализныця планирует запустить «семейные вагоны»

Укрзализныця совместно с UNICEF планирует реализовать проект «семейных вагонов» на внутренних пассажирских перевозках. Об этом заявил глава правления У З Евгений Лященко на брифинге в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

Укрзализныця совместно с UNICEF планирует реализовать проект «семейных вагонов» на внутренних пассажирских перевозках.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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«Семейные вагоны» будут минимум на трех внутренних маршрутах, это шесть вагонов. Возможно, таких вагонов будет больше", — сказал Лященко.

По его словам, проект будет реализован до конца года.

Глава Укрзализныци также уточнил, что концепцию проекта разработала Укрзализныця из UNICEF, который профинансирует переоборудование вагонов.

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Напомним

С 30 июня 2023 года в поездах Укрзализныци появились «женские купе». Посадка в «женские купе» разрешена только женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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vbhjckfd
vbhjckfd
5 апреля 2024, 10:52
#
Ох і бомбитиме в чайлдфрішників!
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