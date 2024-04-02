Кто из банков получил самые большие убытки и кто заработал больше всего

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Убытки и прибыль банков

5-ка банков из 7-ми убыточных на 1 января 2024 года до этого также показывала отрицательный результат, но двое закончили предыдущий год с прибылью — львовский Окси Банк (29,1 млн грн) и запорожский МетаБанк (0,9 млн грн).

Хотя, нужно признать, что некоторым финучреждениям удалось серьезно сократить свой убыток, как, например, Правэкс Банку, — с 415,2 млн до 92,9 млн грн. Но нельзя забывать, что убыточность этой структуры началась задолго до полномасштабного вторжения, и уже носит хронический характер.

Зато два госбанка (Укрэксимбанк и Сенс Банк) и ПУМБ Рината Ахметова смогли не просто выкарабкаться из убытков, но и войти в ТОП-10 по прибыли за 2023 год. Хотя, при более глубоком изучении отчетности, видно, что во многом улучшения показателя достигалось не за счет глобальных прорывов на рынке, а благодаря расформированию резервов. За год (1 января 2023/1 января 2024) их размер существенно сократился:

Укрэксимбанк — с 11,7 млрд грн до «минус» 852 млн грн;

Сенс Банк — с 12,7 млрд грн до 1,3 млн грн;

ПУМБ — с 10,5 млрд грн до 675,1 млн грн.

Как и в предыдущие годы, лидером по заработкам стал государственный Приватбанк с чистой прибылью 37,8 млрд грн. Хотя его доля в общем финрезультате банковской системы сократилась с 67% до 44%.

За рамками этой 10-ки самую лучшую динамику по наращиванию прибыли показали:

Банк Авангард — в 28 раз — до 102 млн грн;

Банк Кредит Днепр — в 24 раза — до 154,8 млн грн;

Банк инвестиций и сбережений — в 13 раз — до 58,3 млн грн;

Кредобанк — в 8,5 раз — до 1,2 млрд грн.

Существенное снижение прибыльности было зафиксировано у банка «Портал» (на 99,5% — до 17 тыс. грн), Банка ¾ (на 88,2% — до 3 млн грн) и банка «Траст-Капитал» (на 67% — до 925 тыс. грн).

Общий размер чистого дохода (после уплаты налогов) банковской системы в 2023-м вырос с 21,9 млрд грн до 86,5 млрд грн.