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2 апреля 2024, 10:27 Читати українською

Кто из банков получил самые большие убытки и кто заработал больше всего

Количество убыточных банков сократилось в три раза: если по итогам 2022 года их было 21, то уже в 2023-м — только 7. Сумма убытка уменьшилась сразу в 85 раз — с 20,8 млрд грн до 245,4 млн грн. Об этом говорится в статье на «Минфине» «Приват, ПУМБ и Укргаз: кто больше заработал, нарастил зарплатные расходы и покупку ОВГЗ».

Количество убыточных банков сократилось в три раза: если по итогам 2022 года их было 21, то уже в 2023-м — только 7.
Фото: depositphotos

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Убытки и прибыль банков

5-ка банков из 7-ми убыточных на 1 января 2024 года до этого также показывала отрицательный результат, но двое закончили предыдущий год с прибылью — львовский Окси Банк (29,1 млн грн) и запорожский МетаБанк (0,9 млн грн).

Хотя, нужно признать, что некоторым финучреждениям удалось серьезно сократить свой убыток, как, например, Правэкс Банку, — с 415,2 млн до 92,9 млн грн. Но нельзя забывать, что убыточность этой структуры началась задолго до полномасштабного вторжения, и уже носит хронический характер.

Зато два госбанка (Укрэксимбанк и Сенс Банк) и ПУМБ Рината Ахметова смогли не просто выкарабкаться из убытков, но и войти в ТОП-10 по прибыли за 2023 год. Хотя, при более глубоком изучении отчетности, видно, что во многом улучшения показателя достигалось не за счет глобальных прорывов на рынке, а благодаря расформированию резервов. За год (1 января 2023/1 января 2024) их размер существенно сократился:

Как и в предыдущие годы, лидером по заработкам стал государственный Приватбанк с чистой прибылью 37,8 млрд грн. Хотя его доля в общем финрезультате банковской системы сократилась с 67% до 44%.

За рамками этой 10-ки самую лучшую динамику по наращиванию прибыли показали:

Существенное снижение прибыльности было зафиксировано у банка «Портал» (на 99,5% — до 17 тыс. грн), Банка ¾ (на 88,2% — до 3 млн грн) и банка «Траст-Капитал» (на 67% — до 925 тыс. грн).

Общий размер чистого дохода (после уплаты налогов) банковской системы в 2023-м вырос с 21,9 млрд грн до 86,5 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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