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27 марта 2024, 18:37 Читати українською

Международный реестр убытков от агрессии рф заработает 2 апреля

Международный реестр убытков в результате российской агрессии (RD4U) начнет принимать первые заявки 2 апреля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе реестра, передает ЕП.

Международный реестр убытков в результате российской агрессии (RD4U) начнет принимать первые заявки 2 апреля 2024 года.
Фото:glavcom.ua

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Подробности

2 апреля реестр официально откроет процесс подачи заявлений о возмещении ущерба, потерь или ущерба, причиненного российской агрессией против Украины.

Совет RD4U решил открыть реестр для подачи заявлений, доказательств и связанной информации, убедившись, что уже создана необходимая документальная и техническая база.

Отмечается, что историческое открытие состоится в Гааге в рамках министерской конференции «Восстановление справедливости для Украины» при присутствии генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич, руководителей международных организаций и топ-чиновников из более чем 60 государств.

Читайте: Украинцы в «Дии» смогут подать заявления в международный Реестр ущерба о повреждении

Кто может подавать заявки

Приоритетная категория заявителей, на которых сфокусируется прежде всего — люди, у которых разрушено или повреждено жилье. Ожидается, что в этой категории будут поданы от 300 тыс. до 600 тыс. заявлений.

Впоследствии начнут принимать заявки по другим категориям, уделяя особое внимание заявлениям от лиц, наиболее пострадавших от войны, а также заявлениям, связанным с повреждением или разрушением объектов критической инфраструктуры Украины.

«Такой поэтапный подход позволит Реестру организовать эффективное представление заявлений, а также подготовить собственные системы для скорейшей обработки заявлений и внесения их в Реестр», — пояснили в пресс-службе.

Заявления будут подаваться в RD4U через «Дию».

Источник: Минфин
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