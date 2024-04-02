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2 апреля 2024, 10:10 Читати українською

Где планируют открыть ТРЦ в ближайшие годы. Список

На сегодняшний день на разных стадиях реализации на западе страны находятся сразу 6 проектов новых торгово-развлекательных центров суммарной площадью более 180 000 кв. м. Об этом сообщает консалтинговая компания Retail&Development Advisor (RDA).

На сегодняшний день на разных стадиях реализации на западе страны находятся сразу 6 проектов новых торгово-развлекательных центров суммарной площадью более 180 000 кв.

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Новые ТРЦ

«Уже в этом году к открытию запланированы ТРЦ Ukraine в Ужгороде, ТЦ А7 в Ивано-Франковске и ТРЦ Росвигов в Мукачево. Крупнейший из них — четырехэтажный ТРЦ Ukraine — откроется на ужгородском проспекте Свободы», — говорит генеральный директор компании RDA Андрей Лотоцкий.

Другие ТРЦ, запланированные на открытие в 2024 году, по масштабам будут меньше. Проект торгового центра А7 в Ивано-Франковске планируется открыть в ноябре.

В конце года также ожидается запуск в Мукачево торгово-развлекательного центра Росвиговский. Это сделает его удобным как для пешеходного трафика, так и автомобильного. Дополнительных посетителей торгового центра будет также обеспечивать близость трассы международного значения Киев — Чоп. Общая площадь ТРЦ будет занимать 5600 кв. м (GLA — 3500 кв. м).

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На второй квартал следующего года также запланирован запуск первой очереди двухэтажного ТРЦ Family Mall в Стрые Львовской области. Этот торгово-развлекательный комплекс будет иметь подземный (на 300 мест) и наземный (на 135 мест) паркинги, а его общая площадь составит более 26 000 кв. м, из которых 17 000 кв. м будут назначаться в аренду. Открытие второй очереди ТРЦ намечено на первый квартал 2026 года.

Как отмечают в компании RDA, в этом году также начнется строительство двух крупных ТРЦ во Львове и Тернополе.

В Тернополе в этом году должно стартовать строительство крупнейшего в городе ТРЦ Warshawsky общей площадью 64 367 кв. м

Источник: Минфин
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