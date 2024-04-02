Итальянская группа Intesa Sanpaolo решила докапитализировать украинскую «дочку» Правэкс Банк на 1,1 млрд грн. Об этом идет речь на сайте банка.
Итальянский акционер Правэкс Банка докапитализировал банк на 1,1 млрд грн
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«Увеличение капитала является дополнительной поддержкой для обеспечения финансовой устойчивости и повышения уровня капитала Правэкс Банк. Стратегическое решение акционера будет оказывать существенное положительное влияние на нормативы капитала Правэкс Банк, поддерживая ликвидность, финансовую стабильность и надежность учреждения для всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении.
Оценка устойчивости НБУ
Правэкс — один из пяти банков Украины, которым НБУ установил повышенные необходимые уровни капитала по итогам оценки устойчивости в 2023 году.
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Для Сенс Банка, Укргазбанка, Укрэксимбанка, МТБ Банка и Правэкс Банка были установлены повышенные уровни капитала.
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