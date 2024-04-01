Как изменится размер налогов после роста минималки

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ЕСВ (единый взнос на общеобязательное государственное страхование) — 22%, то есть 1760 грн.

НДФЛ (налог на доходы физических лиц) — 18% от минималки, что составит 1440 грн;

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Напомним

С 1 апреля минимальная заработная плата будет составлять 8 тысяч гривен — это второй этап повышения, предусмотренный законом «О Государственном бюджете Украины на 2024 год». Однако произойдет не только рост МЗП.