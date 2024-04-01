С 1 апреля с ростом «минималки» до 8 тысяч гривен повышаются и налоги.
Как изменится размер налогов после роста минималки
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Как изменится размер налогов
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НДФЛ (налог на доходы физических лиц) — 18% от минималки, что составит 1440 грн;
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Военный сбор — 1,5% от МЗП, равный 120 грн;
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ЕСВ (единый взнос на общеобязательное государственное страхование) — 22%, то есть 1760 грн.
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Напомним
С 1 апреля минимальная заработная плата будет составлять 8 тысяч гривен — это второй этап повышения, предусмотренный законом «О Государственном бюджете Украины на 2024 год». Однако произойдет не только рост МЗП.
Источник: Минфин
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