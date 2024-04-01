Рынок авто в Украине: В марте спрос на новые легковые авто вырос в полтора раза

В марте в Украине было реализовано почти 6,7 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом. Об этом говорится в данных Укравтопрома.

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Что покупают украинцы

Наибольшее количество покупателей, в прошлом месяце, привлекла японская марка Toyota. Мартовский показатель Toyota — 1021 авто (+58%).

Второй результат у Renault — 955 ед. (+118%).

Skoda закончила месяц с показателем 452 проданных авто (+31%), что позволило ей занять третье место рейтинга.

На четвертом месте Volkswagen — 444 ед. (+3%).

Замыкает Топ-5 марта BMW — 381 ед. (+7%).

Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер RENAULT Duster, избравший 920 покупателей.

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Всего за I кв. В 2024 году в Украине было зарегистрировано 16,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.