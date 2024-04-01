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1 апреля 2024, 10:47 Читати українською

Рынок авто в Украине: В марте спрос на новые легковые авто вырос в полтора раза

В марте в Украине было реализовано почти 6,7 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом. Об этом говорится в данных Укравтопрома.

В марте в Украине было реализовано почти 6,7 тыс.
Фото:toyota-ua.com

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Что покупают украинцы

Наибольшее количество покупателей, в прошлом месяце, привлекла японская марка Toyota. Мартовский показатель Toyota — 1021 авто (+58%).

Второй результат у Renault — 955 ед. (+118%).

Skoda закончила месяц с показателем 452 проданных авто (+31%), что позволило ей занять третье место рейтинга.

На четвертом месте Volkswagen — 444 ед. (+3%).

Замыкает Топ-5 марта BMW — 381 ед. (+7%).

Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер RENAULT Duster, избравший 920 покупателей.

Читайте также: Растаможка авто в «Дии»: почему выиграют владельцы элитных авто и проигрывают покупатели «битков»

Всего за I кв. В 2024 году в Украине было зарегистрировано 16,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
kadaad1988
kadaad1988
1 апреля 2024, 11:27
#
Чинуши нарубили бабла на войне…
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
1 апреля 2024, 12:58
#
В нас з’явився новий клас олігврхів — це ВОЕНКОМИ,
Кому війна, а кому мать перемать родня.
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