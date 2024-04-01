Официальный курс: НБУ укрепил гривну на 22 копейки

Национальный банк Украины установил на 1 апреля 2024 официальный курс гривны на уровне 38,9974 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 22 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 1 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,16 грн. Европейская валюта подешевела на 28 коп.

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