Национальный банк Украины установил на 1 апреля 2024 официальный курс гривны на уровне 38,9974 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 22 копейки.
Официальный курс: НБУ укрепил гривну на 22 копейки
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Валютный рынок
НБУ на 1 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,16 грн. Европейская валюта подешевела на 28 коп.
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Источник: Минфин
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