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31 марта 2024, 14:10 Читати українською

Microsoft построит в пустыне дата-центр Stargate для OpenAI за $100 млрд

По информации нескольких источников СМИ, Microsoft профинансирует строительство крупнейшего в мире дата-центра под названием Stargate для OpenAI. Проект оценивается в $100 млрд, займет около шести лет на реализацию и будет включать в себя кластер из суперкомпьютеров с искусственным интеллектом.

По информации нескольких источников СМИ, Microsoft профинансирует строительство крупнейшего в мире дата-центра под названием Stargate для OpenAI.

В рамках проекта Stargate каждый суперкомпьютер в кластере будет включать в себя «миллионы специализированных серверных чипов» для поддержки ИИ-систем OpenAI.

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Эксперты считают, что это самый амбициозный проект Microsoft, «который будет в 100 раз дороже, чем некоторые из крупнейших современных дата-центров».

В Microsoft и OpenAI планируют запустить первый суперкомпьютер проекта Stargate в 2026 году, а в 2028 году к нему добавится серия аналогичных установок. Руководство Microsoft ожидает запуска Stargate на полную мощность до 2030 года.

Детали проекта: от чего зависит дата запуска суперкомпьютера

По данным СМИ, реализация проекта Stargate зависит от того, сможет ли OpenAI представить свою ИИ-модель следующего поколения GPT-5 в определенные сроки. В компании планирует запустить GPT-5 в начале 2025 года.

В марте этого года СМИ писали, что OpenAI уже некоторое время активно тестирует в закрытом формате следующее поколение модели искусственного интеллекта под названием GPT-5. По словам тестировщиков, эта модель существенно лучше GPT-4. Там доступны новые опции типа интеллектуального агента, который умеет самостоятельно выполнять задания человека в течение длительных промежутков времени, а также различные системы для автономного выполнения задач.

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что разработчики обучают ИИ-модель пятого поколения не только на открытой информации и комбинациях общедоступных наборов данных в интернете, но и на внутренних базах данных многих крупных IT-компаний, которые сотрудничают с OpenAI.

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Как развивается OpenAI

В начале марта 2024 года исследователи установили, что OpenAI работает над нейросетью GPT-4.5 Turbo, у которой окно длины контекста в 256 КБ токенов, что вдвое превышает текущие 128 КБ GPT-4 Turbo.

В марте 2023 года OpenAI представила модель ИИ интерпретации изображений и текста GPT-4, которую компания назвала «последней вехой в своих усилиях по расширению масштабов глубокого обучения».

В начале 2023 года Microsoft и OpenAI объявили о расширении своего партнёрства и «многолетней многомиллиардной инвестиции» Microsoft в OpenAI.

Источник: Минфин
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