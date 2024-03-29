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29 марта 2024, 10:54 Читати українською

В Telegram появится функция ограничения отправителей сообщений

С 1 апреля все пользователи мессенджера Telegram из Украины, россии и беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может отправлять им личные сообщения. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

С 1 апреля все пользователи мессенджера Telegram из Украины, россии и беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может отправлять им личные сообщения.
Фото: freepik.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По его словам, четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.

«В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мероприятий и организационных мероприятий для того, чтобы предотвращать эту активность. В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были прекращены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», — написал Дуров.

Он также отметил, что в Telegram вводится решение на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации спама.

Напомним

«Минфин» писал, что Telegram привлек $330 миллионов путем продажи облигаций.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 марта 2024, 11:07
#
Забота Паши Дурова о российских пользователях Телеги реально поражает…
+
0
stas12345
stas12345
29 марта 2024, 11:10
#
Все объединились против Украины, и Дуров, и Маск)
+
+24
mantis05
mantis05
29 марта 2024, 11:21
#
IoT от телеги, вполне себе работает в интересах Украины.
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