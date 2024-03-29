В Telegram появится функция ограничения отправителей сообщений

С 1 апреля все пользователи мессенджера Telegram из Украины, россии и беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может отправлять им личные сообщения. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

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По его словам, четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.

«В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мероприятий и организационных мероприятий для того, чтобы предотвращать эту активность. В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были прекращены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», — написал Дуров.

Он также отметил, что в Telegram вводится решение на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации спама.

Напомним

«Минфин» писал, что Telegram привлек $330 миллионов путем продажи облигаций.