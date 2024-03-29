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29 марта 2024, 9:47 Читати українською

Укрнафта начала ребрендинг АЗС Glusco

Укрнафта начала ребрендинг автозаправочных комплексов Glusco, полученных в управление по решению Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрнафта начала ребрендинг автозаправочных комплексов Glusco, полученных в управление по решению Кабмина.
Фото: ukrnafta.com

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На 83 АЗС сети уже начали принимать топливные карты NAFTA-карты и талоны Укрнафты.

В ближайшее время там заработают и остальные сервисы компании, в частности — мобильное приложение.

Ребрендинг АЗС Glusco планируется завершить уже в апреле.

«Государство будет получать 90% чистой прибыли (10% — вознаграждение за управление). Гарантийный ежемесячный минимальный платеж, который будет платить Укрнафта независимо от прибыли, составляет 7 млн грн», — говорится в сообщении.

Напомним

14 марта 2024 Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концентрацию Glusco.

15 марта были подписаны акты приемки передачи между ПАО «Укрнафта» и Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА).

«Минфин» писал, что Укрнафта унифицировала цены на топливо с АЗС Glusco.

Источник: Минфин
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