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28 марта 2024, 19:47 Читати українською

США и Британия расследуют криптовалютные транзакции россии на более чем $20 миллиардов — Bloomberg

США и Великобритания проверяют криптовалютные транзакции на сумму свыше $20 млрд, прошедших через российскую криптобиржу. Об этом сообщает Bloomberg.

США и Великобритания проверяют криптовалютные транзакции на сумму свыше $20 млрд, прошедших через российскую криптобиржу.

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Отмечается, что платежи проходили через московскую криптовалютную биржу Garantex с использованием криптовалюты Tether, привязанной к доллару.

Пересказы состоялись после того, как Garantex попала под санкции США и Великобритании по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в россии.

Администрация президента США Джо Байдена пыталась потеснить криптобиржи, такие, как Garantex, с первых дней войны. Транзакции на $20 млрд будут означать одно из самых больших нарушений санкций, наложенных на россию.

Источники издания заявили, что расследования продолжаются и еще слишком рано предвидеть их выводы, учитывая сложность и непрозрачность транзакций с криптовалютой.

Garantex

Ранее в этом месяце в криптобирже Garantex заявили, что стремятся предотвратить использование биржи для незаконной деятельности, и активно сотрудничали с европейскими и американскими органами власти, пока против нее не были применены санкции.

В компании также добавили, что криптобиржа все еще сотрудничает с другими международными правоохранительными органами и пытается избегать содействия преступной деятельности.

Garantex была основана в 2019 году в Эстонии, хотя правительство США заявило, что большинство ее операций теперь базируется в Москве. Эстония потеряла лицензию на работу в стране в феврале 2022 года в результате скоординированных усилий вместе с США.

Министерство финансов США обвинило Garantex в игнорировании своих обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, одновременно объявив о санкциях против компании в апреле 2022 года.

США связали Garantex с транзакциями на незаконную деятельность на сумму свыше $100 млн, в том числе с участием российской хакерской группы по требованию Conti.

Tether используют мошенники

На своем сайте Garantex сообщает, что позволяет осуществлять вывод средств через карты российских банков — Сбербанка, Тинькофф Банка и Альфа-Банка, попавших под санкции США.

Анонимность, быстрота и стабильность Tether сделали валюту популярной среди преступников.

Tether был наиболее часто используемым стейблкоином для преступной деятельности в криптовалюте в прошлом году.

Согласно анализу TRM Labs, в 2023 году Tether был связан с незаконными транзакциями на $19,3 млрд по сравнению с $24,7 млрд в прошлом году.

Что говорят в Tether Holdings

Tether Holdings отрицает содействие преступлениям и заявляет, что сотрудничает с правоохранительными органами. Ранее в этом месяце компания сообщила, что заморозила Tether на $1,4 млн.

«Из Tether каждое действие происходит в Интернете, каждая транзакция отслеживается, каждый актив может быть конфискован, а каждый преступник может быть пойман. Мы работаем с правоохранительными органами, чтобы сделать именно это», — говорится в заявлении компании.

Источник: Минфин
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