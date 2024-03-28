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28 марта 2024, 17:44 Читати українською

Украинские ритейлеры оценили ущерб в результате войны в $2,5 миллиарда

Сумма прямого ущерба в сфере розничной торговли на протяжении 2022−2023 годов в результате войны на территории Украины составляет $2,42 млрд. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса ритейлеров Украины, проведенного Украинским Советом Торговых Центров.

Сумма прямого ущерба в сфере розничной торговли на протяжении 2022−2023 годов в результате войны на территории Украины составляет $2,42 млрд.
Фото: life.pravda.com.ua

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Отмечается, что, несмотря на войну, розничные операторы не останавливают развитие своих сетей. Если в 2022 году из-за оккупации и разрушения количество розничных торговых точек снизилось на 18%, то в 2023 году произошел рост на 12%.

Такой же уровень прироста торговых точек ритейлеры рассчитывают и в течение 2024 года.

Читайте: Убытки украинских ритейлеров в результате войны достигли более 50 миллиардов

В УРТЦ подчеркивают, что развиваться сети намерены как в формате ТЦ, так и в формате стрит-ритейла. Некоторые акцентируют именно на развитии интернет-продаж.

Напомним

Доля товарооборота из-за онлайн-продаж за год выросла с 14% до 15%.

Ранее «Минфин» писал, что украинские ритейлеры получили 50,7 млрд грн убытков в результате полномасштабной войны.

В разрезе товарных групп больше всего пострадали продовольственные сети — 60% от убытков в отрасли. На втором месте — fashion-ритейлеры, потери которых составляли 11% отрасли торговли.

В тройку наиболее пострадавших отраслей торговли входят продавцы электроники и бытовой техники — 7% убытков в отрасли.

Источник: Минфин
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