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28 марта 2024, 13:48 Читати українською

Зачем государство продает Сенс Банк и Укргазбанк. Что нужно знать вкладчикам и клиентам банков (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • бонус к депозиту от «Минфина»;
  • продажа государственных банков Сенс Банк и Укргазбанка: причины, сколько правительство сможет выручить от этих сделок и чем закончится для вкладчиков и клиентов этих банков;
  • прогноз курса доллара и евро на период с 28 марта по 3 апреля.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
28 марта 2024, 14:19
#
Опять типа — «эксперт»!

Про могилизационные ограничения данный «эксперт» невидит дальше носа! А это «лакмусовая бумажка"/тест на паршивость!

Пояснения — данный эксперт втирает — мол в могилизационном проекте приберут ограничения блокировки банковских счетов и все будет «хорошо», но есть еще сопуствующие законопроекты где радикально увеличивают штрафы «за уклонения» — и из-за них счета тоже начнут блокировать! Но «эксперт минфина» — эти законопроетны не замечает!

Так что данный эксперт — ни что иное как «говорящая голова».
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