В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
Зачем государство продает Сенс Банк и Укргазбанк. Что нужно знать вкладчикам и клиентам банков (видео)
- бонус к депозиту от «Минфина»;
- продажа государственных банков Сенс Банк и Укргазбанка: причины, сколько правительство сможет выручить от этих сделок и чем закончится для вкладчиков и клиентов этих банков;
- прогноз курса доллара и евро на период с 28 марта по 3 апреля.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Про могилизационные ограничения данный «эксперт» невидит дальше носа! А это «лакмусовая бумажка"/тест на паршивость!
Пояснения — данный эксперт втирает — мол в могилизационном проекте приберут ограничения блокировки банковских счетов и все будет «хорошо», но есть еще сопуствующие законопроекты где радикально увеличивают штрафы «за уклонения» — и из-за них счета тоже начнут блокировать! Но «эксперт минфина» — эти законопроетны не замечает!
Так что данный эксперт — ни что иное как «говорящая голова».