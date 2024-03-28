Постоянные представители стран-членов Евросоюза 27 марта достигли компромисса по вопросу продления упрощенного режима торговли с Украиной еще на один год. Об этом сообщило Бельгийское председательство в ЕС на своей странице в Х. Текст соглашения одобрен с единственным уточнением об условиях применения защитных ограничений, пишет «Укринформ».
Послы ЕС приняли продолжение упрощенного торгового режима с Украиной
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Что известно
Послы ЕС договорились о новом компромиссе по расширению автономных торговых мер для Украины, «обеспечивая сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС».
«Этот компромисс остается неизменным по сравнению с текстом, принятым неделю назад во время трехсторонних переговоров, с одним дополнением: определенный период (среднего объема торговли между ЕС и Украиной — Ред.) для активации защитного механизма будет расширен на второе полугодие 2021 года. Европейская комиссия несколько усилит формулировки в собственной декларации», — сообщили в Бельгийском председательстве в ЕС.
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Теперь этот компромисс будет представлен на рассмотрение Европейского парламента для скорейшего достижения соглашения, уточняется в сообщении.
Напомним
20 марта текущего года представители Европейского парламента
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