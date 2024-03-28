Послы ЕС приняли продолжение упрощенного торгового режима с Украиной

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Что известно

Послы ЕС договорились о новом компромиссе по расширению автономных торговых мер для Украины, «обеспечивая сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС».

«Этот компромисс остается неизменным по сравнению с текстом, принятым неделю назад во время трехсторонних переговоров, с одним дополнением: определенный период (среднего объема торговли между ЕС и Украиной — Ред.) для активации защитного механизма будет расширен на второе полугодие 2021 года. Европейская комиссия несколько усилит формулировки в собственной декларации», — сообщили в Бельгийском председательстве в ЕС.

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Теперь этот компромисс будет представлен на рассмотрение Европейского парламента для скорейшего достижения соглашения, уточняется в сообщении.

Напомним