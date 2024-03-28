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28 марта 2024, 8:10 Читати українською

Послы ЕС приняли продолжение упрощенного торгового режима с Украиной

Постоянные представители стран-членов Евросоюза 27 марта достигли компромисса по вопросу продления упрощенного режима торговли с Украиной еще на один год. Об этом сообщило Бельгийское председательство в ЕС на своей странице в Х. Текст соглашения одобрен с единственным уточнением об условиях применения защитных ограничений, пишет «Укринформ».

Постоянные представители стран-членов Евросоюза 27 марта достигли компромисса по вопросу продления упрощенного режима торговли с Украиной еще на один год.
Фото:depositphotos

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Что известно

Послы ЕС договорились о новом компромиссе по расширению автономных торговых мер для Украины, «обеспечивая сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС».

«Этот компромисс остается неизменным по сравнению с текстом, принятым неделю назад во время трехсторонних переговоров, с одним дополнением: определенный период (среднего объема торговли между ЕС и Украиной — Ред.) для активации защитного механизма будет расширен на второе полугодие 2021 года. Европейская комиссия несколько усилит формулировки в собственной декларации», — сообщили в Бельгийском председательстве в ЕС.

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Теперь этот компромисс будет представлен на рассмотрение Европейского парламента для скорейшего достижения соглашения, уточняется в сообщении.

Напомним

20 марта текущего года представители Европейского парламента и Совета Е С достигли предварительной договоренности о продлении мер по либерализации торговли для Украины в условиях российской войны еще на год, до 5 июня 2025 года, с одновременным введением защитных мер по импорту определенных видов продовольствия из Украины.

Источник: Минфин
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