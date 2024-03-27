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27 марта 2024, 8:38 Читати українською

Гетманцев посчитал, сколько Украина получит от международных партнеров и чего ждать дальше

В первом квартале Украина получит почти $10,2 млрд внешнего финансирования, в частности, рекордные $9 млрд в марте. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового Комитета В Р Данило Гетманцев.

В первом квартале Украина получит почти $10,2 млрд внешнего финансирования, в частности, рекордные $9 млрд в марте.
Фото:depositphotos

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Поступление в марте

  • $4,88 млрд от ЕС (Ukraine Facility)
  • $1,5 млрд от Всемирного банка (Development policy loan, DPL)
  • $1,47 млрд от Канады (на административный счет МВФ)
  • $0,88 млрд четвертый транш от МВФ (EFF)
  • $0,23 млрд от Японии (проект Всемирного банка в поддержку восстановления с/х).

«Исходя из ожидаемых поступлений в апреле — мае, прежде всего от ЕС (1,5 млрд евро 2-го транша в апреле при выполнении определенных условий и 1,9 млрд евро безусловного финансирования в мае после юридического вступления в силу Ukraine Facility), Украина гарантировано закрывает львиную часть потребности во внешнем бюджетном финансировании на первую половину года», — написал Гетманцев.

Куда потратят средства

Эти средства поддержат первоочередные невоенные бюджетные расходы и международные резервы.

Что ждать Украине до конца 2024 года

Продолжение реструктуризации по коммерческому внешнему долгу в первой половине года (это позволит сэкономить $4,5 млрд на долговых платежах, включенных в периметр бюджета-2024).

Поступления 3 и 4 траншей по Ukraine Facility (соответственно в 3 и 4 квартале в случае выполнения условий программы и положительной оценки ЕС). Пока не пишу сумму, она может быть вопросом переговоров.

5−7 траншей по программе МВФ ($2,3 млрд в июле, по $2,1 млрд в сентябре и декабре в случае одобрения просмотров программы).

Читайте: В государственный бюджет Украины поступило около $880 млн от МВФ

«Понятно, что без американской помощи в сумме $10 млрд нам будет трудно пройти вторую половину года. Есть обоснованные надежды, что после утверждения постоянного бюджета США до 30 сентября 2024 года, Палата представителей Конгресса уже в апреле вернется к голосованию за пакет помощи Украине». Получение пособия остается базовым сценарием на этот год", — уточнил глава Комитета.

Замороженные активы

Украина рассчитывает в ближайшее время на окончательное решение ЕС по использованию доходов от замороженных суверенных российских активов (пока по последним инициативам 90% транша в 3 млрд евро в 2024 году пойдет в Фонд мира на военную помощь) + более детальные дискуссии о перспективах использования таких активов на нужды Украины, в т. ч. на возобновление и финансирование бюджета.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
TAN72
TAN72
27 марта 2024, 9:00
#
И сколько из этих поступлений уйдёт на погашение долгов?
+
0
Олександр Касімов
Олександр Касімов
27 марта 2024, 9:49
#
Гарно підрахував скільки дадут,мабудь не вистачить на довго, як завжди малооооо
+
0
Pablito
Pablito
27 марта 2024, 9:56
#
Від Японії озвучувались, наче, набагато більші цифри.
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