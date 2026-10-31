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31 октября 2026, 9:18 Читати українською

Кто контролирует бизнес Центральной и Восточной Европы: влияние Германии и США в цифрах

Иностранный капитал давно стал важной составляющей экономики Центральной и Восточной Европы. Однако международные инвестиции поднимают и вопросы корпоративного контроля: кому принадлежат предприятия, кто определяет направление их развития и кому достается основная экономическая выгода от их деятельности?

Иностранный капитал давно стал важной составляющей экономики Центральной и Восточной Европы.
В Центральной и Восточной Европе промышленное производство всё чаще находится под контролем компаний из других стран. Фото: Pexels
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Германия и США стали одними из ключевых центров такого влияния в регионе. Об этом свидетельствуют данные Eurostat за 2024 год, которые анализирует экономист Александр Костюк.

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По оценке Костюка, наибольшая доля добавленной стоимости предприятий под иностранным контролем приходится на Словакию. Там такие компании создают 49,8% добавленной стоимости бизнес-сектора. В Венгрии показатель составляет 41,5%, в Румынии — 40,9%, в Чехии — 39,1%. В Польше на такие предприятия приходится 30,8% добавленной стоимости бизнес-сектора, в Болгарии этот показатель составляет 31,3%.

Для сравнения, в Германии доля составляет 17,7%, во Франции 15,1%. Итак, роль иностранного бизнеса в экономиках Центральной и Восточной Европы заметно больше, чем в ведущих экономиках Западной Европы.

При этом количество таких компаний не отражает их реальное экономическое влияние. В ЕС предприятия под иностранным контролем составляют всего около 1,1% от общего количества предприятий, но обеспечивают 15,5% занятости и 24,2% добавленной стоимости бизнес-сектора. То есть, относительно небольшая группа компаний играет значительную роль в создании экономической стоимости.

Особенно заметна эта разница в Словакии и Чехии. В первой на предприятиях под иностранным контролем работают 27,6% занятых в бизнес-секторе, но создают почти половину его добавленной стоимости. В Чехии эти показатели составляют соответственно 27,2% и 39,1%.

Германия остается главным внешним центром корпоративного контроля

Среди иностранных стран, контролирующих предприятия региона, ведущее место занимает Германия. Наибольшее ее присутствие заметно в Чехии: на немецкие предприятия приходится 8,1% занятости бизнес-сектора страны. В Венгрии этот показатель составляет 7,1%, в Словакии — 6,7%, Румынии — 5,2%, Польше — 4%.

Германия является крупнейшим внешним корпоративным контролером в Словении, Хорватии, Болгарии и Литве. Доля занятых на предприятиях под германским контролем в этих странах составляет соответственно 3,3%, 3,4%, 2,9% и 2%.

Это означает, что производственные мощности могут находиться в одной стране, а стратегический контроль над предприятиями сосредоточен в другой. Такая модель связывает экономики региона в совместных производственных сетях, где Германия остается одним из главных центров принятия корпоративных решений.

США конкурируют с Германией за влияние на бизнес региона

Вторым крупным центром внешнего корпоративного контроля США. Американские компании имеют заметное присутствие даже в странах с тесными производственными связями с Германией.

На предприятия под американским контролем приходится 3,6% занятости бизнес-сектора Чехии, 3% Польши, 2,8% Словакии и Венгрии. В Болгарии этот показатель составляет 2,3%.

В Румынии ситуация несколько иная. Там доля занятых на предприятиях под американским контролем составляет 2,6%, в то время как вторым по масштабу внешним корпоративным контролером является Франция с показателем 3,1%.

Таким образом, корпоративное влияние в Центральной и Восточной Европе не сосредоточено исключительно в руках германского бизнеса. Американские и французские компании также занимают заметные позиции в экономиках региона.

В Балтии действуют другие центры экономического влияния

Балтийские страны имеют отличную от Центральной Европы структуру внешнего корпоративного контроля. Здесь значительную роль играют соседние и региональные экономические связи.

В Эстонии самым большим внешним контролером является Финляндия. На предприятия под ее контролем приходится 4,7% занятости бизнес-сектора. Далее следует Швеция с 3,9%.

В Латвии первое место занимает Литва с показателем 3,2%, а второе — Швеция с 3,1%. В Литве среди иностранных контролеров лидирует Германия с долей 2%, за ней следует Швеция с 1,8%.

При этом всеобщая роль иностранного бизнеса в экономиках Балтии остается значительной. Предприятия под иностранным контролем создают 36,8% добавленной стоимости бизнес-сектора Эстонии, 37,5% Латвии и 31,6% Литвы.

Какой урок эти данные дают Украине

Статистика соседних стран ЕС имеет практическое значение для Украины, которая потребует значительного привлечения капитала для восстановления экономики и промышленности. Опыт Польши, Чехии, Словакии и Румынии показывает, что иностранные инвестиции могут способствовать развитию производства, созданию рабочих мест и технологической модернизации.

Однако привлечение капитала само по себе не гарантирует появления сильных национальных компаний и собственных центров корпоративного управления. Как отмечает Александр Костюк, Украине важно не только привлекать немецкие, американские, французские и другие иностранные инвестиции, но и создавать условия развития собственного бизнеса, способного контролировать производство, технологии и интеллектуальную собственность.

Следовательно, вопрос для Украины не только в том, сколько иностранного капитала удастся привлечь во время восстановления. Не менее важно, смогут ли украинские компании стать полноценными владельцами и центрами управления новой промышленной экономикой.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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