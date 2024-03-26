Обанкротившаяся криптобиржа FTX продает акции ИИ-стартапа Anthropic на $884 миллиона

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 марта 2024, 19:52 Читати українською

Обанкротившаяся криптобиржа FTX продает акции ИИ-стартапа Anthropic на $884 миллиона

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX достигла соглашения о продаже большей части своей доли в ИИ-стартапе Anthropic за $884 млн. Крупнейшим покупателем стала группа, связанная с суверенным инвестиционным фондом ОАЭ Mubadala. Эта группа покупает акции Anthropic почти на $500 млн, сообщает CNBC.

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX достигла соглашения о продаже большей части своей доли в ИИ-стартапе Anthropic за $884 млн.
Фото: informator.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Вторым по величине покупателем у акций Anthropic является Jane Street, торговая фирма, в которой работал основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид. Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор дочернего хедж-фонда FTX Alameda Research, также раньше работала на Jane Street. Компания покупает акции на сумму около $100 млн.

Руководитель отдела количественных исследований Jane Street Крэйг Фоллз также предложил лично купить акции на сумму около $20 млн.

Венчурный фонд HOF Capital, фонд Foundation и фонды под управлением Fidelity Management также находятся в списке компаний, покупающих акции Anthropic.

Следует отметить, что продажу акций еще предстоит одобрить судья Джон Дорси, рассматривающий дело о банкротстве FTX в Делавере.

Инвестиция в Anthropic

Под руководством Бенкмана-Фрида FTX инвестировала $500 млн в компанию Anthropic, основанную бывшими сотрудниками OpenAI в 2021 году, до бума генеративного ИИ.

В декабре 2023 года оценка компании достигла $18 млрд, что означает, что примерно 8% доли FTX будет составлять примерно $1,4 млрд.

Продажа акций Anthropic станет большой победой для FTX, которая в январе обязалась вернуть своим клиентам 100% стоимости их активов на момент банкротства компании.

Напомним

«Минфин» писал, что криптовалютная биржа FTX отказалась от перезапуска платформы и пройдет процесс ликвидации, благодаря которому планирует выплатить клиентам деньги. Об этом заявил в суде адвокат компании Энди Дитдерих.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами