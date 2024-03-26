Обанкротившаяся криптобиржа FTX продает акции ИИ-стартапа Anthropic на $884 миллиона

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX достигла соглашения о продаже большей части своей доли в ИИ-стартапе Anthropic за $884 млн. Крупнейшим покупателем стала группа, связанная с суверенным инвестиционным фондом ОАЭ Mubadala. Эта группа покупает акции Anthropic почти на $500 млн, сообщает CNBC.

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Вторым по величине покупателем у акций Anthropic является Jane Street, торговая фирма, в которой работал основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид. Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор дочернего хедж-фонда FTX Alameda Research, также раньше работала на Jane Street. Компания покупает акции на сумму около $100 млн.

Руководитель отдела количественных исследований Jane Street Крэйг Фоллз также предложил лично купить акции на сумму около $20 млн.

Венчурный фонд HOF Capital, фонд Foundation и фонды под управлением Fidelity Management также находятся в списке компаний, покупающих акции Anthropic.

Следует отметить, что продажу акций еще предстоит одобрить судья Джон Дорси, рассматривающий дело о банкротстве FTX в Делавере.

Инвестиция в Anthropic

Под руководством Бенкмана-Фрида FTX инвестировала $500 млн в компанию Anthropic, основанную бывшими сотрудниками OpenAI в 2021 году, до бума генеративного ИИ.

В декабре 2023 года оценка компании достигла $18 млрд, что означает, что примерно 8% доли FTX будет составлять примерно $1,4 млрд.

Продажа акций Anthropic станет большой победой для FTX, которая в январе обязалась вернуть своим клиентам 100% стоимости их активов на момент банкротства компании.

Напомним

«Минфин» писал, что криптовалютная биржа FTX отказалась от перезапуска платформы и пройдет процесс ликвидации, благодаря которому планирует выплатить клиентам деньги. Об этом заявил в суде адвокат компании Энди Дитдерих.