Bloomberg: Терминалы Starlink можно купить на черных рынках по всему миру

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 марта 2024, 11:42 Читати українською

Bloomberg: Терминалы Starlink можно купить на черных рынках по всему миру

Терминалы спутникового интернета Starlink, американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска, можно нелегально купить по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

Терминалы спутникового интернета Starlink, американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска, можно нелегально купить по всему миру.
Фото: mil.in.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Расследование выявило многочисленные примеры незаконной торговли терминалами Starlink. То, как они провозятся контрабандой, и абсолютная доступность Starlink на черном рынке свидетельствует о том, что это системная глобальная проблема.

К примеру, в Йемене многие люди пользуются Starlink для деловой и личной связи. Это связано с тем, что в стране сейчас доступен медленный и часто цензурированный интернет-сервис. В Судане, по словам западных дипломатов, обычный интернет не работает несколько месяцев.

Терминалы Starlink также продаются в Венесуэле, где физические и юридические лица подпадают под санкции США почти в течение десяти лет, в последнее время во время авторитарного правления президента Николаса Мадуро. Хотя на карте интернет-покрытия сети не указано, что в этой стране работают спутники.

В Южной Африке торговля Starlink проходит через группы в соцсетях. Продавцы предлагают купить терминалы, активированные в соседнем Мозамбике, где их использование легально, а затем доставить через границу.

Обойти запрет можно, оплатив услуги с помощью международной карты, отмечают собеседники Bloomberg. Аналогично делают ритейлеры по всему миру.

Борьба с нелегальными терминалами в Казахстане в этом году почти не отразилась на использовании Starlink. Действия властей привели лишь к росту цен на черном рынке, сказал трейдер, импортирующий оборудование и не желающий говорить об этом публично. До этого терминалы можно было покупать и получать по местной почте.

«Это вызывает глубокую обеспокоенность. Нет никакой ответственности за то, кто имеет к терминалам доступ и как он используется», — сказала о системе Starlink Эмма Шортис, старший научный сотрудник в сфере международных дел и вопросов безопасности в Австралийском институте.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2024 года компания SpaceX ракетой Falcon 9 вывела на орбиту новую партию из 22 интернет-спутников Starlink.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Riojas
Riojas
26 марта 2024, 12:02
#
А что, доступ в интернет это уже привилегия стран первого мира и правильных режимов?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Finjozik и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами