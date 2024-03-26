Bloomberg: Терминалы Starlink можно купить на черных рынках по всему миру

Терминалы спутникового интернета Starlink, американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска, можно нелегально купить по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

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Расследование выявило многочисленные примеры незаконной торговли терминалами Starlink. То, как они провозятся контрабандой, и абсолютная доступность Starlink на черном рынке свидетельствует о том, что это системная глобальная проблема.

К примеру, в Йемене многие люди пользуются Starlink для деловой и личной связи. Это связано с тем, что в стране сейчас доступен медленный и часто цензурированный интернет-сервис. В Судане, по словам западных дипломатов, обычный интернет не работает несколько месяцев.

Терминалы Starlink также продаются в Венесуэле, где физические и юридические лица подпадают под санкции США почти в течение десяти лет, в последнее время во время авторитарного правления президента Николаса Мадуро. Хотя на карте интернет-покрытия сети не указано, что в этой стране работают спутники.

В Южной Африке торговля Starlink проходит через группы в соцсетях. Продавцы предлагают купить терминалы, активированные в соседнем Мозамбике, где их использование легально, а затем доставить через границу.

Обойти запрет можно, оплатив услуги с помощью международной карты, отмечают собеседники Bloomberg. Аналогично делают ритейлеры по всему миру.

Борьба с нелегальными терминалами в Казахстане в этом году почти не отразилась на использовании Starlink. Действия властей привели лишь к росту цен на черном рынке, сказал трейдер, импортирующий оборудование и не желающий говорить об этом публично. До этого терминалы можно было покупать и получать по местной почте.

«Это вызывает глубокую обеспокоенность. Нет никакой ответственности за то, кто имеет к терминалам доступ и как он используется», — сказала о системе Starlink Эмма Шортис, старший научный сотрудник в сфере международных дел и вопросов безопасности в Австралийском институте.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2024 года компания SpaceX ракетой Falcon 9 вывела на орбиту новую партию из 22 интернет-спутников Starlink.