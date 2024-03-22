Украина получила от ЕС первый транш макрофинансовой помощи на 4,5 миллиарда евро
Украина получила транши от ЕС и Канады, гривна упала до исторического минимума: главное за неделю
В среду, 20 марта, в госбюджет Украины поступил первый транш в рамках переходного финансирования в размере 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility.
Украина получила от Канады $1,5 млрд помощи
Украина получила 2 млрд. канадских долларов от Канады, что эквивалентно 1,5 млрд. долларов США.
Минэкономики оценило рост ВВП в январе-феврале на уровне 3,6%
НБУ сохраняет прогноз роста ВВП на 2024 год на уровне 3,6%
МВФ улучшил прогнозы инфляции, госдолга и дефицита текущего счета Украины на 2024 год
Международный валютный фонд сохранил прогноз роста реального ВВП Украины на 2024 год в пределах 3−4% и несколько улучшил прогнозы инфляции, госдолга и дефицита текущего счета. Об этом говорится в обновленном прогнозе.
НБУ впервые повысил официальный курс доллара до 39,13 гривен
Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне до исторического максимума.
Доллар на межбанке достиг 39 гривен
Рада увеличила необлагаемый лимит на посылки за границу до 1 тысячи евро
Шмыгаль пообещал Еврокомиссии уменьшить количество госбанков
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль передал план для Ukraine Facility президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен во время встречи в Брюсселе. Один из пунктов — уменьшение количества государственных банков.
ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 5,25−5,5%
Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на прежнем уровне — в диапазоне 5,25−5,5%.
Совет ЕС одобрил продолжение либерализации торгового режима с Украиной
Совет ЕС одобрил решение о продлении либерализации торгового режима с Украиной, предусматривающее приостановление действия импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС до 5 июня 2025 года.
МВФ завершил третий пересмотр программы EFF: в ближайшее время Украина получит $880 миллионов
Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил третий пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF). В ближайшее время Украина получит около $880 млн.
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