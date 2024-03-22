Украина получила транши от ЕС и Канады, гривна упала до исторического минимума: главное за неделю

Украина получила 2 млрд. канадских долларов от Канады, что эквивалентно 1,5 млрд. долларов США.

Минэкономики оценило рост ВВП в январе-феврале на уровне 3,6%

НБУ сохраняет прогноз роста ВВП на 2024 год на уровне 3,6%

МВФ улучшил прогнозы инфляции, госдолга и дефицита текущего счета Украины на 2024 год

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста реального ВВП Украины на 2024 год в пределах 3−4% и несколько улучшил прогнозы инфляции, госдолга и дефицита текущего счета. Об этом говорится в обновленном прогнозе.

НБУ впервые повысил официальный курс доллара до 39,13 гривен

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне до исторического максимума.

Доллар на межбанке достиг 39 гривен

Рада увеличила необлагаемый лимит на посылки за границу до 1 тысячи евро

Шмыгаль пообещал Еврокомиссии уменьшить количество госбанков

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль передал план для Ukraine Facility президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен во время встречи в Брюсселе. Один из пунктов — уменьшение количества государственных банков.

ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 5,25−5,5%

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на прежнем уровне — в диапазоне 5,25−5,5%.

Совет ЕС одобрил продолжение либерализации торгового режима с Украиной

Совет ЕС одобрил решение о продлении либерализации торгового режима с Украиной, предусматривающее приостановление действия импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС до 5 июня 2025 года.

МВФ завершил третий пересмотр программы EFF: в ближайшее время Украина получит $880 миллионов

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил третий пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF). В ближайшее время Украина получит около $880 млн.