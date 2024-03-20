Шмигаль пообещал Еврокомиссии уменьшить количество госбанков

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль передал план для Ukraine Facility президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен во время встречи в Брюсселе. Один из пунктов — уменьшение количества государственных банков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Что обещает украинское правительство

Усовершенствование управления доходами, государственными финансами, государственным долгом, публичными инвестициями, системы аудита и финансового контроля.

Приведение украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС и стандартами FATF, в том числе в отношении целевых финансовых санкций, финансовых расследований.

Внедрение комплексных мер по снижению государственной доли в банковском секторе, а также решение проблемы проблемных кредитов.

Ранее «Минфин» писал о том, что Украина получила от ЕС первый транш макрофинансовой помощи на 4,5 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility.

Следующий транш в размере 1,5 млрд евро Украина может получить уже в апреле по результатам удовлетворительного выполнения реформ и положительной оценки Европейской Комиссии.

Доля госбанков на рынке

По данным Нацбанка, в Украине сейчас работают 62 банка. 63% от общей прибыли всех банков приходится на 5 государственных банков.

Согласно данным Опендатабот, крупнейшие государственные банки в Украине это — Приватбанк, Укрэксимбанк, Ощад, Сенс и Укргазбанк.

Распределение рынка между государственными банками

Напомним, что в январе появилась информация, что Укргазбанк и Сенс Банк готовы купить иностранные инвесторы. Заместитель министра финансов Юрий Драганчук сообщил, что правительство готовит их к продаже.

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