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20 марта 2024, 16:39 Читати українською

Шмигаль пообещал Еврокомиссии уменьшить количество госбанков

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль передал план для Ukraine Facility президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен во время встречи в Брюсселе. Один из пунктов — уменьшение количества государственных банков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль передал план для Ukraine Facility президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен во время встречи в Брюсселе.
Денис Шмыгаль и Урсула фон дер Ляєн / Фото: пресс-служба Кабмина

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Что обещает украинское правительство

  • Усовершенствование управления доходами, государственными финансами, государственным долгом, публичными инвестициями, системы аудита и финансового контроля.
  • Приведение украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС и стандартами FATF, в том числе в отношении целевых финансовых санкций, финансовых расследований.
  • Внедрение комплексных мер по снижению государственной доли в банковском секторе, а также решение проблемы проблемных кредитов.

Ранее «Минфин» писал о том, что Украина получила от ЕС первый транш макрофинансовой помощи на 4,5 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility.

Следующий транш в размере 1,5 млрд евро Украина может получить уже в апреле по результатам удовлетворительного выполнения реформ и положительной оценки Европейской Комиссии.

Доля госбанков на рынке

По данным Нацбанка, в Украине сейчас работают 62 банка. 63% от общей прибыли всех банков приходится на 5 государственных банков.

Согласно данным Опендатабот, крупнейшие государственные банки в Украине это — Приватбанк, Укрэксимбанк, Ощад, Сенс и Укргазбанк.

Распределение рынка между государственными банками

Напомним, что в январе появилась информация, что Укргазбанк и Сенс Банк готовы купить иностранные инвесторы. Заместитель министра финансов Юрий Драганчук сообщил, что правительство готовит их к продаже.

Читайте также: OTP Bank хочет приобрести «Сенс Банк» — СМИ

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+9
sledopitgrom
sledopitgrom
20 марта 2024, 17:04
#
А яким чином Єврокомісії заважають державні банки??? Скоріш за все чинуші з ЕС як раз і бажають викупити ці банки
+
0
kegex
kegex
20 марта 2024, 17:12
#
А пусть выкупают, я за. Чем больше активов будет на западных парнерах, тем больше интереса у них будет защищать интересы Украины, так как бизнес это будет лоббировать.

Только в мире розовых пони поддержка за спасибо приходит
+
0
bonv
bonv
20 марта 2024, 17:09
#
Влада вміє лише обіцяти…
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