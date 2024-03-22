МВФ улучшил прогнозы инфляции, госдолга и дефицита текущего счета Украины на 2024 год

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста реального ВВП Украины на 2024 год в пределах 3−4% и несколько улучшил прогнозы инфляции, госдолга и дефицита текущего счета. Об этом говорится в обновленном прогнозе МВФ, сообщает Интерфакс-Украина.

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ВВП

Ожидание номинального ВВП Украины на этот год повышено до 7,75 трлн. грн. с 7,64 трлн. грн. в декабре прошлого года, хотя на следующий год прогноз оставлен практически без изменений — 8,86 трлн.

Это во многом связано с пересмотром оценки роста ВВП в прошлом году с 4,5% до 5% и в соответствии с номинальным ВВП до 6,50 трлн грн с 6,43 трлн грн.

В структуре роста ВВП МВФ теперь ожидает несколько меньше вклада внутреннего спроса, частного потребления и инвестиций, но все это компенсируется лучшей ситуацией с чистым экспортом.

Инфляция

Прогноз инфляции на 2024 год (декабрь к декабрю) Фонд улучшил до 8,5% с 9,5%, рост реальных доходов — до 9,8% с 8,5%, хотя оценка безработицы ухудшена до 14,5% с 13, 9%.

Дефицит бюджета

Что касается бюджета, то у МВФ немного снизили оценку его дефицита (без учета грантов) — до 20,2% ВВП с 20,4% ВВП. В части финансирования улучшено ожидание грантового финансирования — до 6,5% ВВП с 4,7% ВВП при сокращении другого внешнего финансирования до 11,8% ВВП с 13,7% ВВП и внутреннего финансирования до 2% ВВП с 2,1% ВВП.

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Госдолг

В результате прогноз совокупного госдолга на конец этого года улучшен до 94% ВВП с 96,7%, однако сказалось и улучшение его оценки на конец 2023 года до 82,9% ВВП с 87,1% ВВП.

Дефицит текущего счета

Новый прогноз дефицита текущего счета Украины в 2024 г. — 5,7% ВВП вместо 7,1% ВВП в декабрьских материалах, прямых иностранных инвестиций — 2,2% ВВП вместо 1,2% ВВП. Оценка валовых международных резервов на конец этого года улучшена до $42,1 млрд с $40,9 млрд.

МВФ в обновленном макропрогнозе также ожидает рост кредитов в 2024 году на 8,5%, что немного хуже декабрьской оценки в 9,5%, однако вероятная причина такой корректировки — резкое улучшение оценки снижения кредитного портфеля в 2023 году до 0,5% с 7,5%.