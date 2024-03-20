НБУ сохраняет прогноз роста ВВП на 2024 год на уровне 3,6%

Национальный банк Украины не планирует пересматривать свой прогноз о росте ВВП в 2024 году, который составляет 3,6%. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время эфира Business Breakfast с Владимиром Федориным, пишет Forbes.

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По данным за два месяца, прошедших с публикации январского прогноза, ситуация в экономике не претерпела существенных изменений, отметил Николайчук. Он добавил, что 2023 год оказался лучше, чем ожидалось, благодаря лучшим показателям сельского хозяйства, которое, благодаря благоприятным погодным условиям, обеспечило дополнительные 2% роста ВВП (по оценкам НБУ, оно составляло 5,7%).

Что касается 2024 года, то НБУ ожидает менее благоприятных погодных условий, поэтому прогнозирует снижение урожайности по сравнению с 2023 годом. В то же время мягкая зима позволила улучшить прогнозы строительства и начать посевную кампанию раньше.

Ситуация в энергетике также остается стабильной, что позволило возобновить экспорт электроэнергии, подчеркнул Николайчук.

Кроме того, существует риск продолжения войны, который может негативно отразиться на восстановлении экономики. Однако, учитывая все факторы, НБУ считает прогноз роста ВВП на 3,6% в 2024 году достаточно реалистичным.