Доллар на межбанке продолжил рост — уже выше 39 гривен

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Курс на межбанке

По состоянию на 11:41 на площадке Bloomberg курс превысил отметку в 39 гривен за доллар и составил 39,1285, а объем торгов достиг $56,6 млн.

Напомним

19 марта межбанк открылся в диапазоне 38,98−39,02 грн/$.