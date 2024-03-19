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19 марта 2024, 12:12 Читати українською

Доллар на межбанке продолжил рост — уже выше 39 гривен

19 марта курс доллара на межбанке продолжил рост.

19 марта курс доллара на межбанке продолжил рост.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКурс на межбанкеПо состоянию на 11:28 курс превысил отметку в 39 гривен за доллар и составил 39,1201.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Курс на межбанке

По состоянию на 11:41 на площадке Bloomberg курс превысил отметку в 39 гривен за доллар и составил 39,1285, а объем торгов достиг $56,6 млн.

Напомним

19 марта межбанк открылся в диапазоне 38,98−39,02 грн/$.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+45
Андрей Татра
Андрей Татра
19 марта 2024, 12:53
#
Снизили учётную ставку НБУ чесалось деятелю Пышному показать бурную деятельность. В результате чего ещё полгода будет конвертация из гривны в валюту.
+
0
uxui
uxui
19 марта 2024, 13:29
#
Какой смысл держать гривну под 14 годовых. До войны ставка была примерно около 10%, а потом поймали с учетом сегодня +40% девальвации. Дураков нет
+
+26
w33
w33
19 марта 2024, 12:54
#
Вже зростання припинилось
+
0
uxui
uxui
19 марта 2024, 13:28
#
Еще не вечер
+
+30
Lolik1837
Lolik1837
19 марта 2024, 14:01
#
W33,вы уже рассказывали про доллар по 30. В ваши слова уже вообще не верю
+
0
Prya
Prya
19 марта 2024, 14:21
#
Ослаблять надо хотя бы до 50ти, а не жечь резервы. Пора возвращаться в реальность
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