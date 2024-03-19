19 марта курс доллара на межбанке продолжил рост.
Доллар на межбанке продолжил рост — уже выше 39 гривен
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Курс на межбанке
По состоянию на 11:41 на площадке Bloomberg курс превысил отметку в 39 гривен за доллар и составил 39,1285, а объем торгов достиг $56,6 млн.
Напомним
19 марта межбанк открылся в диапазоне 38,98−39,02 грн/$.
Источник: Минфин
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