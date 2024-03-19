Минфин - Курсы валют Украины

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19 марта 2024, 15:56 Читати українською

НБУ впервые повысил официальный курс доллара до 39,13 гривен

Национальный банк Украины снова повысил официальный курс доллара к гривне до исторического максимума.

Национальный банк Украины снова повысил официальный курс доллара к гривне до исторического максимума.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОфициальный курсОфициальный курс на 20 марта 2024 установлен на уровне 39,1338 грн за 1 доллар (+0,1594 грн).

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Официальный курс

Официальный курс на 20 марта 2024 установлен на уровне 39,1338 грн за 1 доллар (+0,1594 грн).

Межбанк

Как писал «Минфин», по состоянию на 11:41 на площадке Bloomberg курс превысил отметку в 39 гривен за доллар и составил 39,1285, а объем торгов достиг $56,6 млн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+111
zevs1
zevs1
19 марта 2024, 16:09
#
М-да гривна уверенно падает,и судя по всему падение набирает обороты .
+
+44
Игорь Левченко
Игорь Левченко
19 марта 2024, 16:21
#
Завтра возможно начнёт укрепляться//)
+
+28
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
19 марта 2024, 16:36
#
До 1 апреля плавно 40 грн…
+
+100
Pumbovik
Pumbovik
19 марта 2024, 17:01
#
Ну что, вкладчики в гривневые овгз, пересчитывайте свой доход по облигациям
+
+14
uxui
uxui
19 марта 2024, 18:06
#
5% от силы в долгосроке
+
0
Smerch747
Smerch747
19 марта 2024, 18:35
#
Що дуже добре, чи ні?
+
+36
w33
w33
19 марта 2024, 17:22
#
Так це вже було, зараз росте бо НБУ бакс не продає в потрібному обсязі, а на натупному тижні новина про +4,5 млрд ЄС, продаж валюти від НБУ і падіння курсу, зараз золотий час для загону оленів в дорогий бакс
+
+29
Mr Bungle
Mr Bungle
19 марта 2024, 17:28
#
І крокоділів в стадо баранів
+
0
uxui
uxui
19 марта 2024, 18:15
#
W33 и Alex как раз и загоняют, и ночью сны про доллар по 5
+
0
Mini Mi
Mini Mi
19 марта 2024, 18:29
#
Угу, самое время инвестировать в гривневые овгз и депозиты) Я удивлен количеству патриотов, которые себе в убыток продолжают в гривне сидеть.
+
0
lol123
lol123
19 марта 2024, 18:31
#
Привіт, русня)
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