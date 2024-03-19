НБУ впервые повысил официальный курс доллара до 39,13 гривен

Официальный курс на 20 марта 2024 установлен на уровне 39,1338 грн за 1 доллар (+0,1594 грн).

Межбанк

Как писал «Минфин», по состоянию на 11:41 на площадке Bloomberg курс превысил отметку в 39 гривен за доллар и составил 39,1285, а объем торгов достиг $56,6 млн.