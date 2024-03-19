Национальный банк Украины снова повысил официальный курс доллара к гривне до исторического максимума.
НБУ впервые повысил официальный курс доллара до 39,13 гривен
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Официальный курс
Официальный курс на 20 марта 2024 установлен на уровне 39,1338 грн за 1 доллар (+0,1594 грн).
Межбанк
Как писал «Минфин», по состоянию на 11:41 на площадке Bloomberg курс превысил отметку в 39 гривен за доллар и составил 39,1285, а объем торгов достиг $56,6 млн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 11