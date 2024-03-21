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21 марта 2024, 8:10 Читати українською

Украина получила от Канады $1,5 млрд помощи

Украина получила 2 млрд канадских долларов от Канады, что эквивалентно 1,5 млрд долларов США. Об этом в телеграм-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина получила 2 млрд канадских долларов от Канады, что эквивалентно 1,5 млрд долларов США.
Фото:depositphotos

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«Еще одна хорошая новость. 20 марта Украина получила 2 млрд канадских долларов от Канады, что эквивалентно 1,5 млрд долларов США.

Важные средства, которые помогут нашему Правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам", — написал Шмыгаль.

Читайте: Украина получила от ЕС первый транш макрофинансовой помощи на 4,5 миллиарда евро

По его словам, общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения россии составляет около 7 млрд канадских долларов.

Напомним

20 марта в госбюджет Украины поступил первый транш в рамках переходного финансирования в размере 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Uuu123
Uuu123
21 марта 2024, 10:11
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С этих денег нужно будет что-то в Киевский метрополитен дать. Старого то руководителя может быть уберут, а новому то ой как нужны когти, зада то какая (старая) переворовать предшественника
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