ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 5,25-5,5%

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на прежнем уровне — в диапазоне 5,25−5,5%, сообщил FOMC.

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Это решение было принято единодушно всеми участниками комитета и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка удерживается на этом уровне с июля 2023 прошлого года.

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