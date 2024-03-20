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20 марта 2024, 20:08 Читати українською

ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 5,25-5,5%

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на прежнем уровне — в диапазоне 5,25−5,5%, сообщил FOMC.

ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 5,25−5,5%, сообщается на сайте регулятора.
Фото:depositphotos

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Это решение было принято единодушно всеми участниками комитета и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка удерживается на этом уровне с июля 2023 прошлого года.

Новость дополняется

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
20 марта 2024, 20:52
#
Да, и что, а доллар будет расти или падать… Кто разбирается или знает… Ауууууу надо упасть чтоб потом подняться…
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
20 марта 2024, 21:59
#
Расти по отношениию к чему? К тому что тоже падает?
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