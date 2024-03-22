Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил третий пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF). В ближайшее время Украина получит около $880 млн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Совет МВФ завершил третий пересмотр программы EFF: в ближайшее время Украина получит $880 миллионов
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Выполнение структурных маяков
Украина выполнила все четыре структурных маяка, предусмотренные к третьему пересмотру. В частности, было:
- принята Национальная стратегия доходов,
- разработана дорожная карта управления государственными инвестициями,
- наработаны мероприятия по мобилизации поступлений госбюджета 2024 года при такой необходимости,
- принято законодательство для усиления институциональной автономности и эффективности САП.
«Сотрудничество с МВФ продолжает быть неотъемлемой частью в поддержке фискальной, монетарной стабильности и стимулировании экономического восстановления. Власти Украины прилагают максимум усилий для выполнения всех условий программы EFF.
Важно, что это позволяет привлечь дополнительную финансовую помощь, однако, в первую очередь, внедрение всех этих мер и политик нужно Украине", — отметил министр финансов Сергей Марченко.
Четвертый транш
Успешное завершение пересмотра открывает Украине путь к получению четвертого транша финансирования EFF в размере около $880 млн (663,9 млн СДР) уже в ближайшее время.
В государственный бюджет Украины уже поступило три транша в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $4,5 млрд. В 2024 году программа предусматривает $5,4 млрд бюджетной помощи Украине.
Напомним
31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около $15,6 млрд (11,6 млрд СДР). Эта программа является частью общего пакета международной поддержки Украины, который составляет около $122 млрд.
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