Совет МВФ завершил третий пересмотр программы EFF: в ближайшее время Украина получит $880 миллионов

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил третий пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF). В ближайшее время Украина получит около $880 млн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Выполнение структурных маяков

Украина выполнила все четыре структурных маяка, предусмотренные к третьему пересмотру. В частности, было:

принята Национальная стратегия доходов,

разработана дорожная карта управления государственными инвестициями,

наработаны мероприятия по мобилизации поступлений госбюджета 2024 года при такой необходимости,

принято законодательство для усиления институциональной автономности и эффективности САП.

«Сотрудничество с МВФ продолжает быть неотъемлемой частью в поддержке фискальной, монетарной стабильности и стимулировании экономического восстановления. Власти Украины прилагают максимум усилий для выполнения всех условий программы EFF.

Важно, что это позволяет привлечь дополнительную финансовую помощь, однако, в первую очередь, внедрение всех этих мер и политик нужно Украине", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Четвертый транш

Успешное завершение пересмотра открывает Украине путь к получению четвертого транша финансирования EFF в размере около $880 млн (663,9 млн СДР) уже в ближайшее время.

В государственный бюджет Украины уже поступило три транша в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $4,5 млрд. В 2024 году программа предусматривает $5,4 млрд бюджетной помощи Украине.

Напомним

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около $15,6 млрд (11,6 млрд СДР). Эта программа является частью общего пакета международной поддержки Украины, который составляет около $122 млрд.