Совет ЕС одобрил продолжение либерализации торгового режима с Украиной

Совет ЕС одобрил решение о продлении либерализации торгового режима с Украиной, предусматривающее приостановление действия импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС до 5 июня 2025 года. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на саммите экспортеров, организованном Forbes в пятницу, пишет «Интерфакс-Украина».

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«Европейский совет проголосовал за решение о торговой либерализации», — сказала она, добавив, что остается лишь ряд технических вопросов.

Напомним, что ранее сообщалось, что ЕС продолжит льготный режим и импорт из Украины, но с гарантиями для фермеров.