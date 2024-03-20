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20 марта 2024, 13:20 Читати українською

Украина получила от ЕС первый транш макрофинансовой помощи на 4,5 миллиарда евро

В среду, 20 марта, в госбюджет Украины поступил первый транш в рамках переходного финансирования в размере 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В среду, 20 марта, в Госбюджет Украины поступил первый транш в рамках переходного финансирования в размере 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility.
Фото: pixabay.com

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«Благодарен партнерам из ЕС за лидерство в поддержке Украины и важное решение о выделении первого транша в рамках Инструмента. Привлеченные средства помогут своевременно и в полном объеме профинансировать первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

В рамках переходного финансирования перед Украиной в повестке дня стоит 5 реформ в следующих сферах: управление государственными финансами, борьба с коррупцией, развитие бизнес-среды и т. д.

Следующий транш объемом 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина может получить уже в апреле по результатам удовлетворительного выполнения таких реформ и положительной оценки Европейской Комиссии.

Напомним

Ukraine Facility — это инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024 — 2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро. Из них на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро, инвестиционный фонд — 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку — 4,76 млрд евро.

Украина подписала с ЕС документы о 6 млрд евро переходного финансирования, что позволит Украине получить 4,5 млрд евро в марте и, в случае выполнения двух условий, еще 1,5 млрд евро в апреле.

Читайте: Пышный ожидает в марте-апреле более $10 млрд. международной помощи. Откуда поступят средства

Глава Нацбанка Андрей Пышный уточнял, что это кредит на льготных условиях с максимальным сроком погашения 35 лет и началом погашения основного долга через 10 лет после даты перечисления транша на счет в НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+8
w33
w33
20 марта 2024, 13:55
#
В квітні ще прийдуть гроші, отримаємо черговий рекорд ЗВР + агробізне почне більш активно продавати валюту
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
20 марта 2024, 14:59
#
Аграрний бізнез в Україні-це найкращій спосіб для виведення грошей за межі України, так що великих обсягів там очикувати марно. І ще фінмоніторінг що до повернення валюти в Україну трошки шкатильгає)))
+
0
w33
w33
20 марта 2024, 16:22
#
В будь-якому випадку валюту будуть витрачати, тому очевидно що курс у найблжчі тижні піде вниз
+
0
uxui
uxui
20 марта 2024, 16:24
#
Кто должен тратить валюту, чтобы что? Чтобы вы не теряли в доходе от попадалава в грн ОВГЗ?
+
0
TAN72
TAN72
20 марта 2024, 14:17
#
Огласите пожалуйста весь список условий или это военная тайна 🤔
+
0
youknow
youknow
20 марта 2024, 14:21
#
Транш для «підтримки штанів»
+
+15
kegex
kegex
20 марта 2024, 15:10
#
Лучше чем ничего
+
0
uxui
uxui
20 марта 2024, 16:29
#
До июня потолок, потом снова снижение ставки, и снова девал
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