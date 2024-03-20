Украина получила от ЕС первый транш макрофинансовой помощи на 4,5 миллиарда евро

В среду, 20 марта, в госбюджет Украины поступил первый транш в рамках переходного финансирования в размере 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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«Благодарен партнерам из ЕС за лидерство в поддержке Украины и важное решение о выделении первого транша в рамках Инструмента. Привлеченные средства помогут своевременно и в полном объеме профинансировать первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

В рамках переходного финансирования перед Украиной в повестке дня стоит 5 реформ в следующих сферах: управление государственными финансами, борьба с коррупцией, развитие бизнес-среды и т. д.

Следующий транш объемом 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина может получить уже в апреле по результатам удовлетворительного выполнения таких реформ и положительной оценки Европейской Комиссии.

Напомним

Ukraine Facility — это инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024 — 2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро. Из них на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро, инвестиционный фонд — 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку — 4,76 млрд евро.

Украина подписала с ЕС документы о 6 млрд евро переходного финансирования, что позволит Украине получить 4,5 млрд евро в марте и, в случае выполнения двух условий, еще 1,5 млрд евро в апреле.

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