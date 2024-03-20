Рада увеличила необлагаемый лимит на посылки за границу до 1 тысячи евро

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект N9456, которым увеличила необлагаемый лимит на посылки за границу до 1 тысячи евро . Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

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«Этим законом решен вопрос поднятия порога стоимости товаров, которые пересылаются ФОП и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях, без письменного декларирования», — написал Гетманцев.

Необлагаемый лимит на посылки

До внесенных изменений обязанность для подачи письменной таможенной декларации бизнесом существовала для товаров стоимостью более 150 евро. Верховная Рада увеличила такой порог до 1000 евро, отметил глава Комитета.

Что это даст

Это уменьшит расходы бизнеса и ускорит логистику.