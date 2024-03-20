Рада увеличила необлагаемый лимит на посылки за границу до 1 тысячи евро

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 марта 2024, 15:26 Читати українською

Рада увеличила необлагаемый лимит на посылки за границу до 1 тысячи евро

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект N9456, которым увеличила необлагаемый лимит на посылки за границу до 1 тысячи евро. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект N9456, которым увеличила необлагаемый лимит на посылки за границу до 1 тысячи евро.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Этим законом решен вопрос поднятия порога стоимости товаров, которые пересылаются ФОП и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях, без письменного декларирования», — написал Гетманцев.

Необлагаемый лимит на посылки

До внесенных изменений обязанность для подачи письменной таможенной декларации бизнесом существовала для товаров стоимостью более 150 евро. Верховная Рада увеличила такой порог до 1000 евро, отметил глава Комитета.

Что это даст

Это уменьшит расходы бизнеса и ускорит логистику.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+55
bonv
bonv
20 марта 2024, 15:51
#
Спочатку зменшують не подумавши, а потім збільшують… Добре, що хоч так.
+
+83
BrutForce
BrutForce
20 марта 2024, 16:22
#
Це лише на вихідні посилки, не вхідні. Пов’язано з початком доставки НП та OLX в Європу з України. Пролобіювали.
+
0
vicolinz
vicolinz
20 марта 2024, 16:20
#
Законопроект 9456 -«Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану» ?
+
+15
Три літри
Три літри
20 марта 2024, 16:28
#
Іноді вони дивують.

Так сильно чинили опір збільшення на 50 баксів лише одного ліміту, категорично не хотіли піднімати ще щоб пересічні люди могли без остороги користуватись цим. І тут раптом підняли на 1000, правда як зазвичай лише в одному напрямку яким як раз найчастіше користуються бізнесмени, а не ті кому цей ліміт дійсно потрібен для звичайних операцій.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 67 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами