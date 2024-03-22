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22 марта 2024, 11:28 Читати українською

Киевстар разрешила подключать eSIM с контрактом с помощью BankID и «Дии»

Киевстар предоставил возможность подключать eSIM с контрактом посредством идентификации через сервис НБУ BankID или шеринг документов через приложение «Дия». Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Киевстар предоставил возможность подключать eSIM с контрактом посредством идентификации через сервис НБУ BankID или шеринг документов через приложение «Дия».

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«Раньше для оформления eSIM с контрактным подключением нужно было лично посещать магазин Киевстар или подписывать необходимые документы через курьера. Сейчас это можно сделать благодаря онлайн идентификации», — отметили в Киевстар.

Чтобы оформить eSIM с контрактом, нужно на сайте интернет-магазина Киевстар выбрать контрактный тариф. С помощью BankID или «Дии» абонент может скачать необходимые документы, заполнить форму и подписать контракт онлайн с помощью графической подписи. После этого он получит QR-код для установки eSIM.

Благодаря технологии eSIM, пользователь может иметь несколько номеров на одном смартфоне, не переживая за наличие слотов в девайсе. Также eSIM не имеет срока давности, поэтому ее не нужно обновлять.

В общей сложности, в настоящее время 337 тыс абонентов выбрали eSIM, а eSIM с контрактной формой обслуживания использует 75 тыс. пользователей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
TAN72
TAN72
22 марта 2024, 11:57
#
Идентификация личности .
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 марта 2024, 12:29
#
Ти секретний агент Джейсон Борн чи просто колишній майор військової поліції Джек Річер?
Для Діі та банкАйді тебе вже ідентифіковано, якщо раніше користувався.
А контрактна форма обслуговування більш безпечна, хоч і трохи більше вимагає уваги.
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 марта 2024, 12:31
#
Взагалі це дуже круто, коли необхідні та корисні сервіси переходять під парасольку загального методу ідентифікації особистості. В цьому плані ми 23 планети обігнали через потужну IT базу.
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