Киевстар разрешила подключать eSIM с контрактом с помощью BankID и «Дии»

Киевстар предоставил возможность подключать eSIM с контрактом посредством идентификации через сервис НБУ BankID или шеринг документов через приложение «Дия». Об этом сообщила пресс-служба оператора.

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«Раньше для оформления eSIM с контрактным подключением нужно было лично посещать магазин Киевстар или подписывать необходимые документы через курьера. Сейчас это можно сделать благодаря онлайн идентификации», — отметили в Киевстар.

Чтобы оформить eSIM с контрактом, нужно на сайте интернет-магазина Киевстар выбрать контрактный тариф. С помощью BankID или «Дии» абонент может скачать необходимые документы, заполнить форму и подписать контракт онлайн с помощью графической подписи. После этого он получит QR-код для установки eSIM.

Благодаря технологии eSIM, пользователь может иметь несколько номеров на одном смартфоне, не переживая за наличие слотов в девайсе. Также eSIM не имеет срока давности, поэтому ее не нужно обновлять.

В общей сложности, в настоящее время 337 тыс абонентов выбрали eSIM, а eSIM с контрактной формой обслуживания использует 75 тыс. пользователей.