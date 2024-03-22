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22 марта 2024, 10:46 Читати українською

Акции Reddit выросли на 48% в первый день после IPO

Акции социальной сети Reddit за первый день торгов в Нью-Йорке выросли с $34 до $50 (+48%). Об этом пишет Reuters.

Акции социальной сети Reddit за первый день торгов в Нью-Йорке выросли с $34 до $50 (+48%).

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«Reddit, не получавший годовой прибыли с момента запуска в 2005 году, заманил инвесторов, позиционируя свой контент как учебную площадку для программ искусственного интеллекта», — пишет издание.

Цена акций компании открылась в четверг на уровне $47 после того, как на IPO была установлена ​​цена в $34, что является верхним пределом указанного ценового диапазона компании. Торги завершились на уровне $50,44.

IPO оценило Reddit в $6,4 миллиарда, а компания и ее акционеры привлекли $748 миллионов.

Выход Reddit на общественные рынки ожидался издавна. В декабре 2021 года компания конфиденциально подала заявку на IPO, но кризис, вызванный войной россии в Украине и повышением процентных ставок Федеральным резервом, заморозил значительную часть рынка IPO.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
fae
fae
22 марта 2024, 12:02
#
Ну-ну, главное чтобы не как с его предшественником tumblr.
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