Национальный банк Украины установил на 21 марта 2024 официальный курс гривны на уровне 39,1399 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.
Официальный курс: НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
НБУ на 21 марта установил официальный курс евро на уровне 42,43 грн. Европейская валюта подешевела на 3 копейки.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии