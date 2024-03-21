Официальный курс: НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны

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Валютный рынок

НБУ на 21 марта установил официальный курс евро на уровне 42,43 грн. Европейская валюта подешевела на 3 копейки.

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