Официальный курс валют: НБУ понизил курс гривны на 15 копеек

Национальный банк Украины установил на 20 марта 2024 официальный курс гривны на уровне 39,1338 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 15 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 20 марта установил официальный курс евро на уровне 42,46 грн. Европейская валюта подорожала на 2 копейки.

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