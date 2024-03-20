Укрнафта унифицировала цены на топливо с АЗС Glusco

Укрнафта расширила свой ценник на горючее на станции бывшей сети АЗС Glusco, взятой накануне под свой контроль. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

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Теперь дизельное топливо в сети Укрнафты и на станциях, которые пока еще работают под брендом U.GO, стоит 52,40 гривны за литр. Стоимость бензина А-95 установлена на уровне 51,40 гривны за литр.

Ранее цены в сетях Укрнафты и U.GO находились примерно в одном ценовом диапазоне с периодической разницей в 0,5−1 гривну в зависимости от вида горючего.

Вместе с этим, стоимость автогаза в этих сетях пока не унифицирована: у Укрнафты — 27,40 грн/л, у бывших Glusco — 27,55 грн/л. Ожидается, что впоследствии будет унифицирован и фирменный стиль станций и другие стандарты.

Напомним

«Минфин» писал, что на прошлой неделе Антимонопольный комитет предоставил Укрнафте разрешение на концентрацию активов арестованных АЗС Glusco.

В сентябре Кабинет министров определил Укрнафту управляющим активами компании Glusco.

Укрнафта осталась управителем арестованных активов Glusco, связываемой с Виктором Медведчуком, и активами российской «Татнефти», уплатив 21 млн грн в качестве гарантированных платежей.