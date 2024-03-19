Nvidia представила процессор нового поколения для ИИ

Nvidia представила свои новейшие, более мощные чипы искусственного интеллекта, стремясь расширить свое доминирование в отрасли, пишет Financial Times.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что графические процессоры Nvidia Blackwell значительно увеличат вычислительную мощность при работе с большими языковыми моделями.

Графический процессор Blackwell имеет 208 млрд транзисторов по сравнению с 80 млрд в прошлогоднем H100, что отражает его увеличенную мощность.

Хуанг сказал, что чип вдвое мощнее, когда дело доходит до обучения моделей ИИ, чем нынешнее поколение графических процессоров, и в пять раз превосходит их возможности, когда дело доходит до скорости, с которой модели ИИ, такие как ChatGPT могут отвечать на запросы.

Хуанг сказал, что «суперчип» Nvidia GB200 объединит два графических процессора Blackwell с центральным процессором компании Grace, что будет способствовать развитию генеративного искусственного интеллекта.

Читайте также: Nvidia может провести сплит акций