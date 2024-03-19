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19 марта 2024, 15:05 Читати українською

Nvidia представила процессор нового поколения для ИИ

Nvidia представила свои новейшие, более мощные чипы искусственного интеллекта, стремясь расширить свое доминирование в отрасли, пишет Financial Times.

Nvidia представила свои новейшие, более мощные чипы искусственного интеллекта, стремясь расширить свое доминирование в отрасли, пишет Financial Times.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиГенеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что графические процессоры Nvidia Blackwell значительно увеличат вычислительную мощность при работе с большими языковыми моделями.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что графические процессоры Nvidia Blackwell значительно увеличат вычислительную мощность при работе с большими языковыми моделями.

Графический процессор Blackwell имеет 208 млрд транзисторов по сравнению с 80 млрд в прошлогоднем H100, что отражает его увеличенную мощность.

Хуанг сказал, что чип вдвое мощнее, когда дело доходит до обучения моделей ИИ, чем нынешнее поколение графических процессоров, и в пять раз превосходит их возможности, когда дело доходит до скорости, с которой модели ИИ, такие как ChatGPT могут отвечать на запросы.

Хуанг сказал, что «суперчип» Nvidia GB200 объединит два графических процессора Blackwell с центральным процессором компании Grace, что будет способствовать развитию генеративного искусственного интеллекта.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
19 марта 2024, 15:47
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Если захотят забанить, то на всякий случай в наличии имеется 5 телефонов…с номерами… Надоело с 2010 года, баны ловить…
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