Nvidia может провести сплит акций — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 марта 2024, 11:39 Читати українською

Nvidia может провести сплит акций — Bloomberg

Nvidia может провести сплит (дробление) своих акций по мере приближения цены к $1 тысяче за акцию, пишет Bloomberg. Это позволит привлечь больше мелких инвесторов, для которых такая стоимость бумаг слишком высока.

Nvidia может провести сплит (дробление) своих акций по мере приближения цены к $1 тысяче за акцию, пишет Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост акций

С начала 2023 года акции производителя микросхем стремительно выросли от примерно $150 до $972 долларов в пятницу 8 марта — что является самой высокой ценой в истории.

С начала этого года акции выросли на 81% — главным двигателем роста цены является ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. 1 марта 2024 года компания Nvidia достигла исторической отметки, впервые превысив рыночную стоимость своих акций в $2 трлн.

Источник: Google

Сплит

В последний раз компания дробила свои акции в 2021 году на 4 доли — тогда акции дошли до отметки $600.

Сплит или дробление позволит мелким инвесторам приобрести акции, стоимость которых в таком случае будет также поделена. Владельцы акций получат дополнительные бумаги с изменением их стоимости.

Динамика цены акций Nvidia до и после сплита в 2021 году / Bloomberg

Читайте также: Nvidia вошла в тройку самых дорогих компаний в мире по капитализации, обогнав Saudi Aramco

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
gucci
gucci
11 марта 2024, 12:08
#
Ціна справедлива нвідії на сьогодні трохи менше 300 дол. Сплітнуть 3 на 1, от і вирівнення.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами