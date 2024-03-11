Nvidia может провести сплит акций — Bloomberg

Nvidia может провести сплит (дробление) своих акций по мере приближения цены к $1 тысяче за акцию, пишет Bloomberg. Это позволит привлечь больше мелких инвесторов, для которых такая стоимость бумаг слишком высока.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост акций

С начала 2023 года акции производителя микросхем стремительно выросли от примерно $150 до $972 долларов в пятницу 8 марта — что является самой высокой ценой в истории.

С начала этого года акции выросли на 81% — главным двигателем роста цены является ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. 1 марта 2024 года компания Nvidia достигла исторической отметки, впервые превысив рыночную стоимость своих акций в $2 трлн.

Источник: Google

Сплит

В последний раз компания дробила свои акции в 2021 году на 4 доли — тогда акции дошли до отметки $600.

Сплит или дробление позволит мелким инвесторам приобрести акции, стоимость которых в таком случае будет также поделена. Владельцы акций получат дополнительные бумаги с изменением их стоимости.

Динамика цены акций Nvidia до и после сплита в 2021 году / Bloomberg

Читайте также: Nvidia вошла в тройку самых дорогих компаний в мире по капитализации, обогнав Saudi Aramco