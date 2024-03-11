Nvidia может провести сплит (дробление) своих акций по мере приближения цены к $1 тысяче за акцию, пишет Bloomberg. Это позволит привлечь больше мелких инвесторов, для которых такая стоимость бумаг слишком высока.
Nvidia может провести сплит акций — Bloomberg
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Рост акций
С начала 2023 года акции производителя микросхем стремительно выросли от примерно $150 до $972 долларов в пятницу 8 марта — что является самой высокой ценой в истории.
С начала этого года акции выросли на 81% — главным двигателем роста цены является ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. 1 марта 2024 года компания Nvidia достигла исторической отметки, впервые превысив рыночную стоимость своих акций в $2 трлн.
Источник: Google
Сплит
В последний раз компания дробила свои акции в 2021 году на 4 доли — тогда акции дошли до отметки $600.
Сплит или дробление позволит мелким инвесторам приобрести акции, стоимость которых в таком случае будет также поделена. Владельцы акций получат дополнительные бумаги с изменением их стоимости.
Динамика цены акций Nvidia до и после сплита в 2021 году / Bloomberg
Читайте также: Nvidia вошла в тройку самых дорогих компаний в мире по капитализации, обогнав Saudi Aramco
Комментарии - 1