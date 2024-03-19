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19 марта 2024, 17:04 Читати українською

Telegram привлек $330 миллионов за счет продажи облигаций

На прошлой неделе Telegram получил 330 млн инвестиций за счет продажи облигаций. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров, сообщает TechCrunch.

На прошлой неделе Telegram получил 330 млн инвестиций за счет продажи облигаций.
Фото: freepik.com

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Дуров сказал, что предложение было переподписано с выгодными для компании условиями.

«Подписка на это предложение облигаций была превышена, и мы были рады иметь в качестве участников глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией. Условия облигаций (с поправкой на ставку Федерального резерва) были самыми выгодными для Telegram за всю историю нашей компании», — сообщил он на своем канале.

Хотя Дуров не назвал инвестировавших в платформу учреждений, он сказал, что мировые финансовые учреждения ценят рост компании.

Источники, знакомые с соглашением, сообщили TechCrunch, что текущая доходность облигаций составляет 7,7%. Срок погашения облигаций — 2026 год или когда Telegram станет публичным, в зависимости от того, что произойдет раньше. Эти облигации были выпущены по цене $91 по сравнению с $78 прошлого выпуска.

Напомним

На прошлой неделе в интервью Financial Times Дуров сказал, что в следующем году компания стремится стать прибыльной. Он также отметил, что Telegram изучает возможность выйти на биржу.

«Основная причина, по которой мы начали монетизацию, заключается в том, что мы хотели оставаться независимыми. В общем, мы видим ценность (IPO — ред.) как средство демократизации доступа к стоимости Telegram», — сказал он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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