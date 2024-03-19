Telegram привлек $330 миллионов за счет продажи облигаций

На прошлой неделе Telegram получил 330 млн инвестиций за счет продажи облигаций. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров, сообщает TechCrunch.

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Дуров сказал, что предложение было переподписано с выгодными для компании условиями.

«Подписка на это предложение облигаций была превышена, и мы были рады иметь в качестве участников глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией. Условия облигаций (с поправкой на ставку Федерального резерва) были самыми выгодными для Telegram за всю историю нашей компании», — сообщил он на своем канале.

Хотя Дуров не назвал инвестировавших в платформу учреждений, он сказал, что мировые финансовые учреждения ценят рост компании.

Источники, знакомые с соглашением, сообщили TechCrunch, что текущая доходность облигаций составляет 7,7%. Срок погашения облигаций — 2026 год или когда Telegram станет публичным, в зависимости от того, что произойдет раньше. Эти облигации были выпущены по цене $91 по сравнению с $78 прошлого выпуска.

Напомним

На прошлой неделе в интервью Financial Times Дуров сказал, что в следующем году компания стремится стать прибыльной. Он также отметил, что Telegram изучает возможность выйти на биржу.

«Основная причина, по которой мы начали монетизацию, заключается в том, что мы хотели оставаться независимыми. В общем, мы видим ценность (IPO — ред.) как средство демократизации доступа к стоимости Telegram», — сказал он.