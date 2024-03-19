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19 марта 2024, 11:32 Читати українською

Свои фермеры или вступление Украины: что выберет ЕС

Что важнее для Европейского Союза: присоединение Украины к блоку или европейские фермеры? Об этом и о перспективах вступления Украины в ЕС пишет Politico. «Минфин» публикует перевод статьи.

Что важнее для Европейского Союза: присоединение Украины к блоку или европейские фермеры?

Почему европейские политики неохотно комментируют вступление Украины в ЕС

Фермеры говорят, что они проигрывают конкуренцию с дешевым импортом из-за пределов блока, большая часть которого поступает из Украины. Они также говорят, что их беспокоят более высокие, чем обычно, цены на топливо, а также экологические нормы Брюсселя.

Поэтому на данный момент европейские лидеры идут на уступки, чтобы успокоить разгневанных фермеров, и минимизируют переговоры о расширении, особенно учитывая, что до выборов в ЕС осталось всего три месяца.

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Некоторые чиновники ЕС заявили Politico, что предпочитают держать в секрете работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдовы и ряда западно-балканских стран, особенно побочные эффекты, которые будут иметь последствия для фермеров.

«Давайте будем честными: никто не хочет говорить об этом [расширении] до европейских выборов», — сказал один чиновник ЕС на условиях анонимности.

«Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров — это не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги или использовать в качестве предвыборного боеприпаса для крайне правых», — добавил собеседник, имея в виду выборы в Европейский парламент в июне.

ЕС не отказывается от планов

Тем не менее, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая баллотируется на второй срок, пообещала подготовить блок к вступлению Украины. В своей речи о положении страны в сентябре прошлого года Урсула фон дер Ляйен заявила, что эту проблему необходимо решить «сегодня, если мы хотим быть готовыми к завтрашнему дню».

Она добавила: «Для Европы пришло время снова мыслить масштабно и писать свою собственную судьбу».

Однако, предстоящая задача по расширению ЕС сложная, особенно в вопросе Украины.

Почему вступление в ЕС для блока — большая проблема

Опустошенная войной Украина с населением почти 44 млн человек станет крупнейшей территорией в блоке. Учитывая свое население, Киев будет обладать значительным влиянием в Европейском парламенте и Совете EC.

У Украины, в качестве члена ЕС, будет один из самых низких ВВП. Это создаст огромную нагрузку на политику сплочения блока — финансирование, которое течет из более богатых регионов в более бедные. Согласно внутренней записке Совета EС прошлой осенью, интеграция Украины в блок может означать около 186 миллиардов евро средств ЕС, поступающих в страну в течение семи лет.

Будущее расширение будет означать, что всем нынешним странам ЕС «придётся платить больше и получать меньше», — ясно сказано в документе. Блок решил, что подготовка к возможной интеграции Украины, Молдовы, Грузии и шести стран Западных Балкан должна осуществляться внутри, а не на глазах у общественности.

В конце концов, прием новых членов в ЕС без внутриевропейских реформ невозможен, сказал Кай-Олаф Ланг из Немецкого института международных отношений и безопасности, аналитического центра.

Это не то, что хотят услышать европейские фермеры, которые приедут в Брюссель на очередной раунд протестов во время встречи 27 глав правительств ЕС в Брюсселе в этот четверг.

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Текущее положение дел

На данный момент им не о чем беспокоиться.

На этой неделе европейские лидеры встретятся, чтобы обсудить расширение — среди прочего — на своем саммите, они почти не коснутся своей внутренней домашней работы по расширению. Согласно последнему проекту итогового коммюнике встречи, с которым ознакомился Politico, лидеры ЕС намерены просто «подвести итоги» того, что необходимо сделать.

Комиссия должна была опубликовать сообщение о реформе перед расширением в конце февраля. Этого не произошло, и проект был сильно смягчен, — заявили трое чиновников ЕС, с которым общалось издание.

Некоторые страны попросили Комиссию меньше внимания уделять финансовым последствиям и будущим институциональным реформам, — добавил один дипломат ЕС.

Сообщение будет опубликовано в среду — на следующий день после того, как министры по европейским делам должны были его обсудить.

«В рядах Комиссии можно почувствовать сильную нервозность по поводу этого документа, — говорит дипломат-собеседник издания. —Конечно, предвыборный период накладывает свой отпечаток».

«Выборы в Европейский парламент усложняют проблему, — считает Ланг. — Те, кто выступает за расширение, могут опасаться, что они инициируют дебаты о реформах…, которые могут мобилизовать противников более сплоченного ЕС». В данном случае, речь идет о Венгрии.

Венгрия заблокировала обсуждение вопроса о поддержке EC Украины в обмен на размораживание денежных средств. Только когда премьер-министр Виктор Орбан покинул зал во время декабрьского заседания Совета EC, 26 других лидеров смогли принять решения по первоначальным шагам вступления Украины в ЕС.

Некоторые страны теряют терпение, призывая сделать больше для расширения, особенно после того, как в марте Комиссия предприняла шаги к открытию блока для потенциальных новых членов, таких как Босния и Герцеговина.

«Процессы расширения и внутренних реформ должны идти рука об руку», — сказал Тьягу Антунес, государственный секретарь Португалии по европейским делам, чья страна настаивает на реформах внутри ЕС.

«Мы действительно ждем этого сообщения от Комиссии и возлагаем большие надежды. Крайне необходимо обсудить реформы, необходимые для подготовки к вступлению новых государств-членов в Союз».

Но настоящие дебаты должны состояться после европейских выборов, — заявили дипломаты и чиновники.

В конце июня европейские лидеры подпишут так называемую стратегическую повестку дня следующей Европейской комиссии и, в частности, внутриевропейскую реформу.

Ожидается, что Польша, которая возьмет на себя председательство в Совете EC в 2025 году, начнет закладывать основу для расширения.

«У нас есть время, — сказал другой дипломат ЕС. Ведь речь не идет о том, что Украина завтра вступит в ЕС».

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+29
bonv
bonv
19 марта 2024, 11:48
#
Кожен в цьому світі, в першу чергу, думає про своє…
+
+15
bonv
bonv
19 марта 2024, 12:05
#
Фінансова криза. Політика як бізнес:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/121870/
+
+29
Riojas
Riojas
19 марта 2024, 12:24
#
Наверное нет в мире другой страны, которая будет одиннадцать лет биться в кровь об закрытую дверь, на которой написано «мест нет»…
+
0
mantis05
mantis05
19 марта 2024, 14:06
#
Там где-то Болгария и Румыния, которых не пускают в шенген- вот так бьются, а над ними Швейцария потешается, которая даже не состоит в ЕС.
+
0
bosyak
bosyak
19 марта 2024, 14:02
#
Прям в кровь.стучите и откроют
+
0
mantis05
mantis05
19 марта 2024, 14:05
#
Вкратце: ЕС- нужна сильная рука и сильная нога: чтобы можно было постоять на коленях, в надежде что рабсею- Украина остановит и не пустит в хереющую Европу.
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