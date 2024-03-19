В Украине растут цены на вторичное жилье

По данным ЛУН, за последние 6 месяцев стоимость вторички ощутимо выросла. Медиана однокомнатной в феврале во Львове составляет 60 000$, что на 7% больше: чем полгода назад, двухкомнатной 91 100$ (+12% за полгода) трехкомнатной 110 900$ (+6% за полгода), пишет NV.

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Как изменились цены на вторичном рынке

В Киеве также немного подросла и в феврале медиана стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 68 000$, двухкомнатной — 85 000$. Медиана реальной стоимости проданных квартир составляет $55 000 для однокомнатной и $75 000 для двухкомнатной.

В Одессе цены на вторичку также выросли. Медиана однокомнатной — 40 000$ (+11% за последние пол года), двухкомнатной — 58 300$ (+5% за последние пол года), трехкомнатной — 80 000$ (+6% за последние пол года).

В Днепре похожая ситуация:

1-комнатные — 38 000$ (+10% за полгода)

2-комнатные — 52 300$ (+8% за полгода)

3-комнатные — 71 000$ (9% за полгода)

Харьков единственный среди городов миллионников, где вторичка стала дешевле.

1-комнатные — 24 500$ (-2% за полгода)

2-комнатные — 37 500$ (-7% за полгода)

3-комнатные — 49 900$ (-5% за полгода)

Первичный рынок

В Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове цены остаются почти неизменными. Однако ощутимое развитие и планомерный рост ЛУН наблюдает в Ивано-Франковске.

За последний год стоимость квадратного метра от застройщика выросла более чем на 5 000 грн. Сейчас в областном центре в продаже 155 жилых очередей в 55 жилых комплексов, а строится 119 очередей, что почти столько же, сколько в Одессе и Харькове вместе взятых.