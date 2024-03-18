Падение продолжается: на межбанке курс впервые пересек отметку 39 гривен за доллар

На межбанке курс доллара , 18 марта, установил новый рекорд — 39 гривен. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Как видно на этом графике, в 13:00 курс доллара в продаже дошел до 39 гривен — и это исторический рекорд.

Впрочем, для валютного рынка это не максимальное значение, ведь в сентябре 2022 года средняя цена в банках доходила до 43 гривен.

Евро также рекордно растет на межбанке — на момент написания новости курс составляет 42,51−42,54.