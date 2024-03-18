На межбанке курс доллара, 18 марта, установил новый рекорд — 39 гривен. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Падение продолжается: на межбанке курс впервые пересек отметку 39 гривен за доллар
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Как видно на этом графике, в 13:00 курс доллара в продаже дошел до 39 гривен — и это исторический рекорд.
Впрочем, для валютного рынка это не максимальное значение, ведь в сентябре 2022 года средняя цена в банках доходила до 43 гривен.
Евро также рекордно растет на межбанке — на момент написания новости курс составляет 42,51−42,54.
Источник: Минфин
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Комментарии - 10
Мы теперь эти «исторические рекорды» курса доллара постоянно видеть будем.
Где этот адепт «свидетелей гривны» , который Aleks номерной?. Пусть он опять нам попоет песенки , что ОВГЗ в гривнах это выгоднее чем долларовые S&P500 или долларовые облигации
Пенсії підняли і інші виплати, від США грошей немає і скоріше не буде.
Від ЄС та пару інших країн надія, але цього мало вцілому.