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18 марта 2024, 13:05 Читати українською

НБУ хочет обучить население защищаться от хакеров: информационная кампания начнется в мае с привлечением банков

Национальный банк в мае-июле 2024 года проведет информационно-просветительную кампанию по кибербезопасности, целевой аудиторией которой станет население, пользующееся платежными услугами. Об этом НБУ сообщил банкам в своем письме № 13−0007/18549.

Национальный банк в мае-июле 2024 года проведет информационно-просветительную кампанию по кибербезопасности, целевой аудиторией которой станет население, пользующееся платежными услугами.

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Что известно

«Современная полномасштабная война продолжается не только на поле боя, но и в киберпространстве. Для подготовки кибератак хакеры эксплуатируют доверие населения, используя важные для населения темы, включая тему финансов. Поэтому под опасностью также оказываются потребители денежных услуг», — объясняется в нем мотивация регулятора.

В документе Нацбанка говорится, что в ходе кампании он планирует объяснять людям, как им защищать свои аккаунты, компьютеры, смартфоны и другие устройства от внешнего вмешательства. А также, как проверять сайты, на которых пользователи вводят свои платежные данные, файлы, мобильные приложения и другие программы перед загрузкой, как правильно использовать публичную и домашнюю Wi-Fi сети, как заботиться о программном обеспечении на собственных устройствах и других правила безопасного поведения в виртуальном пространстве.

При этом в письме сообщается о подготовке учебных материалов для школ, то есть в нее собираются вовлекать и детей.

Какой информационный охват будет иметь вся кампания и какой бюджет НБУ на нее отводит — не уточняется.

При этом регулятор призвал банки присоединятся к ней и распространять произведенный им контент. А также создавать собственный: учебные ролики, плакаты, статьи.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bonv
bonv
18 марта 2024, 13:23
#
Влада буде навчати як захищатися від влади?:) ©
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