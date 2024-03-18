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18 марта 2024, 12:43 Читати українською

Спрос инвесторов на IPO Reddit в пять раз превысил предложение

Количество заявок инвесторов в рамках первичного размещения акций социальной сети Reddit превысило предложение в четыре-пять раз, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Количество заявок инвесторов в рамках первичного размещения акций социальной сети Reddit превысило предложение в четыре-пять раз, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСпрос на акцииТакой спрос на акции Reddit говорит о том, что платформа, вероятно, достигнет желаемой оценки в $6,5 млрд и целевого диапазона цен $31−34 в ходе IPO в Нью-Йорке в среду, 20 марта, пишет Reuters.
Фото:depositphotos

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Спрос на акции

Такой спрос на акции Reddit говорит о том, что платформа, вероятно, достигнет желаемой оценки в $6,5 млрд и целевого диапазона цен $31−34 в ходе IPO в Нью-Йорке в среду, 20 марта, пишет Reuters. Представитель Reddit отказался от комментариев.

Reddit уже снизила свои ожидания по оценочной стоимости с тех пор, как в 2021 году платформа была оценена в $10 млрд в ходе частного раунда финансирования, отмечает Reuters.

Читайте: Reddit выходит на IPO: могут ли ее акции стать мемными и стоит ли их покупать

Сейчас компания намерена привлечь в ходе IPO до $748 млн. Несмотря на лояльность многих своих пользователей, Reddit терпит ежегодные убытки с момента запуска в 2005 году и отстает в коммерческом успехе от таких соцсетей, как Facebook (принадлежит Meta) и X (бывший Twitter), отмечает Reuters.

В 2023 году Reddit сообщила о чистом убытке в размере $90,8 млн.

Напомним

О намерении провести IPO Reddit публично объявила в феврале, в марте были объявлены его параметры. В первый раз платформа подавала конфиденциальную заявку на IPO в 2021 году, когда рынок первичных размещений достиг рекордного максимума в $339 млрд, отмечал Bloomberg.

В 2023 году рынок IPO в США резко сократился до $26 млрд, писало агентство.

Reddit в 2005 году создали Стив Хаффман и Алексис Оганян. Крупнейший акционер компании — медиакомпания Advance Magazine Publishers, часть издательской империи семьи Ньюхаус. IPO Reddit проводят Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America.

Источник: Минфин
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