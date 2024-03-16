В 2023 году украинские инвесторы получили прибыль в размере $850 млн благодаря инвестициям в криптовалюту. К такому выводу пришли специалисты компании Chainalysis.
Украинские инвесторы заработали $850 млн на криптовалютах в 2023 году — отчет Chainalysis
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Согласно отчету, Украина заняла 12 место среди стран, жители которых получили наибольший доход от инвестиций в криптовалюты. Она обошла Бразилию, Японию, Канаду, Францию и Испанию по этому показателю.
Рейтинг
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Рейтинг возглавили Соединенные Штаты, лидировавшие с большим отрывом — $9,36 млрд.
Кроме того, в топ-10 стран вошли Великобритания, Вьетнам, Китай, Индонезия, Индия, россия, Южная Корея, Германия и Турция.
Crypto markets являются hot right now, with Bitcoin recently breaking all-time highs. Но 2023 не было лихорадки! Смотрите наши последние blog для переговоров наших призывов к числу инвесторов' gains в 2023, только в общей сложности и broken down по country. https://t.co/HfD1MuGiA7— Chainalysis (@chainalysis) 14 марта, 2024
Суммарная прибыль криптоинвесторов в мире достигла отметки в $37,6 млрд. Для сравнения — в 2021 году этот показатель превысил $159 млрд, тогда как в 2022 году убытки от инвестиций в криптовалюту составили $127,1 млрд.
По данным Chainalysis, 10 из 12 месяцев 2023 года оказались прибыльными. Наибольший рост дохода был зафиксирован в ноябре и декабре. Оно совпало с восстановлением отрасли.
При составлении рейтинга специалисты использовали данные, основанные на взаимодействии пользователей с централизованными биржами (CEX). В случае сохранения положительной тенденции, в 2024 году прибыль инвесторов приблизится к меткам «бычьего цикла» 2021 года, говорится в отчете.
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Питання балансу ризиків й райдужних можливостей швидкого заробітку завжди є найболючішим для будь-якого інвестора.
Тож, якщо золото — не варіант, то куди ж свої «кровно зароблені» гроші нести пересічному українцю? Так щоб і ризику поменше, але й щоб інфляція весь «заробіток» не «з'їла».
Першим на думку приходить біткоїн, який одночасно з золотом досяг нових рекордів у ціні. Тобто, інвестори одночасно вкладають в усі ризиковані активи, що пан Чурін раніше назвав «апетитом до ризику». Олег Гетьман досить скептично ставиться як до звичайного, так і до «цифрового золота». Щоправда, через інші причини.
«Біткоїн — це „чудова“ історія. Я бачив багато інвесторів у криптовалюту. Частина з них була неймовірно щасливою, бо змогла подвоїти інвестиції. Але інша була неймовірно засмученою — бо втратила половину своїх статків, що накопичувала десятки років, — каже фахівець. — Для мене криптовалюти — це те саме, що піти у казино й поставити все на червоне — шанси виграти або програти будуть майже такими ж, але значно швидше».
Втім, багато хто з цим не погодиться. Адже українці традиційно входять у перелік найактивніших користувачів багатьох криптобірж. А посадовці й поготів є чи не найактивнішими криптоентузіастами. Звісно, якщо вірити їхнім деклараціям — 1428 посадовців задекларували криптовалюту, і більшість з них працює у Нацполіції та Прокуратурі. А по регіонах у лідерах Дніпро, Одеса та Харків.
Олег Гетьман вважає, що «традиційне золото набагато краще», ніж цифрове. Але головна мета таких інвестицій — не заробляти, а «фіксувати» та зберігати прибуток на среденю та довгу перспективу.
«Золото набагато краще, але не як інструмент заробітку, а для зберігання капіталу. Адже воно, хоч і з коливаннями, але поступово зростає з кожним роком», — каже він.
Українці також інвестують у цінні папери. У тому числі й закордонні «блакитні фішки» — тобто акції найбільших компаній, які представлені переважно американськими корпораціями.
«В українців через посередників вже є доступ до таких акцій. Але це варіант для особливо ризикових. Це потрібно робити виключно тим, хто вже добре орієнтується в якомусь секторі економіки і розуміє тамтешні тренди, — пояснює пан Гетьман. — Зараз інтерес є до ІТ, до ринку військових технологій або комунікаційних систем. Якщо ви самі звідти, то чому б і не інвестувати у лідерів зі світового Топ-500? Ймовірність багато втратити на лідерах майже нульова. Але щоб саме заробляти, потрібно мати знання й розуміння галузі. Наприклад, хто більше зростатиме протягом року — NVidia, Facebook або Amazon? Гарний фахівець зможе зробити власний прогноз і заробити до 50 відсотків протягом року. Хоча у більшості прибутки складають 5−10% річних».
Натомість експерти рекомендують українцям звертати увагу на більш традиційні та надійні інструменти для інвестицій: облігації внутрішньої державної позики, військові облігації, а також депозити в найбільших українських банках (головним чином — у державних, як більш надійних).
«З урахуванням того, що, як очікується, гривня буде більш-менш стабільною (бо в нас достатньо золотовалютних резервів, щоб утримувати коливання курсу до 5 відсотків на рік, інфляція теж стабілізувалася), то названі інструменти можуть давати дохідність до 16−18% річних», — розповідає Олег Гетьман.
16−18 відсотків виглядає непогано на тлі 10% у золота, але значно менш цікаво, ніж у «цифрового золота», ціна на яке подвоїлася лише за останні місяці (щоправда, після падіння раніше теж вдвічі). На думку експерта, найкращий вихід для українського інвестора — це диверсифікація свого інвестиційного портфелю. Тобто, розбити свої статки на три частини — з високим, середнім та низьким ризиком. Навіть якщо щось обвалиться, то дві інші частини ці втрати компенсують.
«Диверсифікація — це розумний вибір. На мій погляд, краще взагалі без біткоїна, але в кожного інвестора є свої пріоритети. Я б додав до категорії низькоризикових ще валютні банківські вклади.
Золото росте у ціні не просто так. Є як глобальні чинники, що впливають на його зростання, так і локальні. Щоправда, «локальні» вони для США чи КНР, а ось для світу вони доповнюють картину «глобальної нестабільності», до якої інвестори готуються по всьому світу, шукаючи «тиху гавань» для своїх грошей.
Проте, з іншого боку, є й апетит до ризику" - багато хто у світі готовий ризикувати значною частиною своїх капіталів, інвестуючи їх у те ж золото, або у криптовалюти чи акції технологічних компаній. Ці всі три ринки зараз демонструють рекорди котирувань.
Втім, наведені тенденції проходять повз більшість українців, які орієнтуються на більш традиційні інструменти для інвестицій: державні облігації чи банківські депозити. Головне питання, чи «перекриють» доходи від цих інструментів потенційні втрати від негативних подій, на які очікують інвестори по всьому світі.