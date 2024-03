Украинские инвесторы заработали $850 млн на криптовалютах в 2023 году — отчет Chainalysis

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно отчету, Украина заняла 12 место среди стран, жители которых получили наибольший доход от инвестиций в криптовалюты. Она обошла Бразилию, Японию, Канаду, Францию и Испанию по этому показателю.

Читайте: Биткоин резко обрушился после исторического рекорда

Рейтинг возглавили Соединенные Штаты, лидировавшие с большим отрывом — $9,36 млрд.

Кроме того, в топ-10 стран вошли Великобритания, Вьетнам, Китай, Индонезия, Индия, россия, Южная Корея, Германия и Турция.

Crypto markets являются hot right now, with Bitcoin recently breaking all-time highs. Но 2023 не было лихорадки! Смотрите наши последние blog для переговоров наших призывов к числу инвесторов' gains в 2023, только в общей сложности и broken down по country. https://t.co/HfD1MuGiA7