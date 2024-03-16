Украинские инвесторы заработали $850 млн на криптовалютах в 2023 году — отчет Chainalysis

В 2023 году украинские инвесторы получили прибыль в размере $850 млн благодаря инвестициям в криптовалюту. К такому выводу пришли специалисты компании Chainalysis.

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Согласно отчету, Украина заняла 12 место среди стран, жители которых получили наибольший доход от инвестиций в криптовалюты. Она обошла Бразилию, Японию, Канаду, Францию и Испанию по этому показателю.

Рейтинг

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Рейтинг возглавили Соединенные Штаты, лидировавшие с большим отрывом — $9,36 млрд.

Кроме того, в топ-10 стран вошли Великобритания, Вьетнам, Китай, Индонезия, Индия, россия, Южная Корея, Германия и Турция.

Crypto markets являются hot right now, with Bitcoin recently breaking all-time highs. Но 2023 не было лихорадки! Смотрите наши последние blog для переговоров наших призывов к числу инвесторов' gains в 2023, только в общей сложности и broken down по country. https://t.co/HfD1MuGiA7 — Chainalysis (@chainalysis) 14 марта, 2024

Суммарная прибыль криптоинвесторов в мире достигла отметки в $37,6 млрд. Для сравнения — в 2021 году этот показатель превысил $159 млрд, тогда как в 2022 году убытки от инвестиций в криптовалюту составили $127,1 млрд.

По данным Chainalysis, 10 из 12 месяцев 2023 года оказались прибыльными. Наибольший рост дохода был зафиксирован в ноябре и декабре. Оно совпало с восстановлением отрасли.

При составлении рейтинга специалисты использовали данные, основанные на взаимодействии пользователей с централизованными биржами (CEX). В случае сохранения положительной тенденции, в 2024 году прибыль инвесторов приблизится к меткам «бычьего цикла» 2021 года, говорится в отчете.