НБУ оштрафовал на 6,33 млн оператора сети терминалов Сity24

Национальный банк Украины оштрафовал ООО «ФК «Феникс» на 6,33 миллиона гривен за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. По данным на сайте НБУ, ООО «ФК «Феникс» является оператором платежной системы «Сity24».