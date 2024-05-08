Национальный банк Украины оштрафовал ООО «ФК «Феникс» на 6,33 миллиона гривен за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. По данным на сайте НБУ, ООО «ФК «Феникс» является оператором платежной системы «Сity24».
НБУ оштрафовал на 6,33 млн оператора сети терминалов Сity24
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По данным YouControl, ООО «ФК «Феникс» принадлежат права на торговые марки, под которыми работает сеть City 24. Бенефициаром компании указан Евгений Давыдович.
Нацбанк указывает, что компания ненадлежаще выполняла:
- обязанность соблюдать правила финансового мониторинга;
- обязанность по осуществлению надлежащей проверки клиентов, в части непроведения на постоянной основе мониторинга деловых отношений и финансовых операций клиентов, а также невыполнимые верификации клиентов;
- требования к применению риск-ориентированного подхода;
- требования к осуществлению переоценки рисков клиентов.
Источник: Минфин
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