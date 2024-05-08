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8 мая 2024, 9:13 Читати українською

Детенизация торговли. Гетманцев заявил, что в Украине растет количество выданных чеков

С начала 2024 года количество выданных чеков выросло почти на 4 млн грн в среднем за день — с 22,5 млн в январе до 26,2 млн в апреле. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

С начала 2024 года количество выданных чеков выросло почти на 4 млн грн в среднем за день — с 22,5 млн в январе до 26,2 млн в апреле.

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Детенизация

«Новости стабильно положительные. Количество чеков постоянно увеличивается, — торговля детинизируется. Соответственно растут налоги на армию», — написал парламентарий.

Также средняя выручка за день выросла с 11,12 млрд грн в марте до 11,54 млрд грн в апреле.

«Спасибо, что требуете чеки и сообщаете о тех, кто чеки не выдает. Это ваш вклад в победу над тенью и коррупцией», — подчеркнул Гетманцев.

Напомним

В марте 2024 года в Украине выдано рекордное за всю историю количество фискальных чеков: 774,87 миллиона штук. Гетманцев считает, что это следствие введения обязанности работы с регистраторами расчетных операций (РРО) и штрафов за их неиспользование.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
financialGenius
financialGenius
8 мая 2024, 10:48
#
Смешно смешно … так когда не выдавали фискальные чеки, а квитанцию давали, после клали выручку на рс, они учитывали эти квитанции или сколько выручки внесли в своем не доанализе? Главное отчитаться какой молодец и искусственно манипулировать статистикой ) но умных людей не так и просто провести или даже тех кто школу окончил … для кого эта лапша только?
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0
orest frank
orest frank
8 мая 2024, 11:02
#
АТБ… кількість продукціїї в одному чеку на акційний товар не більше 12 одиниць… беру хлопцям енергетики… пробили на ПЯТЬ чеків… Сільпо — та ж сама фігня.

Гетьманцеве — яке ж воно «лять ска кончене пі дрило — озвучка недолугих потуг невігласів.
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0
Єва Бикова
Єва Бикова
8 мая 2024, 11:20
#
І це у воєнний час кількість чеків зростає. Скільки ж було б цих чеків у нашому мирному життя.
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