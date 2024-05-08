Детенизация торговли. Гетманцев заявил, что в Украине растет количество выданных чеков

С начала 2024 года количество выданных чеков выросло почти на 4 млн грн в среднем за день — с 22,5 млн в январе до 26,2 млн в апреле. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Детенизация

«Новости стабильно положительные. Количество чеков постоянно увеличивается, — торговля детинизируется. Соответственно растут налоги на армию», — написал парламентарий.

Также средняя выручка за день выросла с 11,12 млрд грн в марте до 11,54 млрд грн в апреле.

«Спасибо, что требуете чеки и сообщаете о тех, кто чеки не выдает. Это ваш вклад в победу над тенью и коррупцией», — подчеркнул Гетманцев.

Напомним

В марте 2024 года в Украине выдано рекордное за всю историю количество фискальных чеков: 774,87 миллиона штук. Гетманцев считает, что это следствие введения обязанности работы с регистраторами расчетных операций (РРО) и штрафов за их неиспользование.