Morgan Stanley: экономика США пока не совершила «посадку», ни «жесткую», ни «мягкую»

В инвестиционном банке Morgan Stanley уверены: судя по последним макроэкономическим данным, американская экономика пока не совершила «посадку», ни «жесткую», ни «мягкую», пишет Business Insider.

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Рекомендации инвесторам

Инвесторам в таких условиях банк порекомендовал вкладывать средства в так называемые защитные активы, вроде потребительских товаров и коммунальных услуг.

Чтобы понять, каков будет следующий шаг по ставке ФРС, нужно ориентироваться на экономические условия, когда 15 мая выйдет отчет по индексу потребительских цен (CPI).

Аналитики Morgan Stanley заявили о сильной неоднозначности макроэкономических данных, которые одновременно намекают как на сценарий «мягкой» посадки, так и на сценарий отсутствия какой бы то ни было «посадки».

Самым важным будет ценовая реакция рынка на отчет по CPI, которая будет даже более важной, чем сами данные, учитывая, насколько влияние цен оказало на настроения инвесторов.