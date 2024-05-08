Коломойскому объявили о подозрении в организации заказного убийства

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Правоохранители не называют имени подозреваемого, но, учитывая выставленное фото, можно сделать вывод, что речь идет о Коломойском.

«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины», — говорится в сообщении.

Следствие

По данным следствия, бизнесмен из мести заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Отмечается, что для этого он привлек членов банды, «специализирующейся» на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами.

В Нацполиции отметили, что в августе 2003 года в Феодосийском центре четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. Жизнь потерпевшего удалось спасти врачам. Тогда стражи порядка задержали исполнителей заказного убийства.

«Теперь полиция установила безоговорочные доказательства, подтверждающие личность заказчика», — говорится в сообщении.

В настоящее время прокуроры и следователи совершают следственные и процессуальные действия, направленные на разоблачение всех лиц, причастных к совершению преступления.

Подозреваемый бизнесмен находится под стражей.

Напомним

Сейчас Игорь Коломойский находится в СИЗО. Он является фигурантом нескольких уголовных дел.

2 сентября 2023 года СБУ, БЭП и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из Приватбанка в общей сложности 15 млрд грн.

15 сентября Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, которое получило новое подозрение по трем статьям — по делу о завладении 5,8 млрд грн. Судья изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер 3 млрд 891 млн грн.

7 сентября Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен Приватбанка.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура после оглашения подозрения Игорю Коломойскому приняли меры по аресту его активов.